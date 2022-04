Za Alija Tazima se govorilo da je pred njim velika budućnost.

Užasna vest potresla je Englesku - Ali Tazim, veliki britanski talenat u boksu, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći!

Tazim je bio suvozač u automobilu koji se zakucao u zid i na licu mesta je izgubio život!

Radi se o 18-godišnjaku koji je mnogo obećavao. Predviđala mu se velika budućnost u boksu, a do nesreće je došlo u Vulverhemptonu. Vozač vozila je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu.

"Izleteo sam iz stana u boksericama i trčao do automobila. Stavio sam mu prste na vrat kako bih proverio puls, ali bilo je prekasno. Tužno je videti da se život mladića završava na takav način", rekao je svedok nesreće, a preneli su britanski mediji.

Tazim je pre tri nedelje potpisao ugovor s jednom promoterskom kućom i trebalo je da krene u stvaranje velike karijere.

"On će biti moj naslednik i stvaraće novu istoriju boksa. On ima sve - tehniku i brzinu i stvarno me podseća na mene kad sam bio u tim godinama. I ja sam se borio na sličan način", rekao je nedavno slavni britanski bokser Amir Kan.

Tazim je u juniorskoj karijeri osvojio 15 međunarodnih zlatnih medalja, ostvarivši 51 pobedu i samo šest poraza.