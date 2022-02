Francuz ne beži od toga da kaže šta misli.

Izvor: Profimedia/Matthew Stockman

Ne prestaje da se piše i priča o Novaku Đokoviću. Nakon njegovog intervjua za "BBC" u kojem je rekao da ne planira da se vakciniše, stiglo je mnogo reakcija sa svih strana sveta.

Američka legenda je poručila da ima samo jedno pitanje za Đokovića, dok je influenserka iz Banjaluke prozvala Novaka nakon što je prošla 40 hemoterapija i primila tri vakcine. No, sada se javio i prvi teniser koji je stao na stranu Đokovića!

To je Pjer Igo Erber, francuski teniser koji je u žižu javnosti dospeo kada se javno izrazio kao neko ko ne želi da primi vakcinu protiv korona virusa.

On zbog toga nije ni pokušao da putuje na Australijan open, pa sada nastupa na turnirima u Francuskoj gde mu je to dozvoljeno. Sada je govorio i on o Đokovićevom intervjuu, jasno se stavivši na stranu Srbina.

"Sloboda je jača od tenisa i svega ostalog", počeo je Erber za "L'Ekip".

"Mnogo sam se pronašao u intervjuu koji je dao. Veliko poštovanje za njegov stav. Ima uverenja, poštovanje za njega", poručio je Francuz.

On je uz to istakao i da je srećan što sada može da igra na turniru u Marseju, gde je pobedom nad Mihailom Kukuškinom stigao do osmine finala.

"Srećan sam što mogu da igram u svojoj situaciji. Sigurno je da sam imao vrlo malo prilike za to na kraju prošle godine, tako da sam veoma srećan što sam na terenu i da mogu da igram turnire u Francuskoj. Želimo da igramo pred našom publikom, to je ono što me motiviše i tera da želim da budem teniser", rekao je Erber.