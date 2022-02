Proslavljeni teniser misli da Novak neće imati problema oko dolaska u London.

O Novaku Đokoviću se ponovo priča. Nakon intervjua za britanski "BBC" u kojem je rekao da ga neće prisiliti na vakcinu, ne stišava se bura oko najboljeg tenisera sveta.

Đoković je istakao da zna zašto je deportovan iz Australije, a novinar koji je sa njim vodio intervju, objasnio je da je Novakova želja bila da se distancira od antivaksera. Iz Britanije su usledile žestoke kritike u kojima se ističe da "Đoković nije mučenik", ali kako stvari stoje - na njihovom Vimbldonu će moći da učestvuje!

To je potvrdio i Tim Henman, proslavljeni britanski teniser, člana komiteta "Ol Ingland kluba", koji je i organizator turnira.

"Mislim da neće biti problema", počeo je Henman za "BBC Radio 4", upitan da li bi Đoković mogao da ima problema da zaigra na ovogodišnjem Vimbldonu.

"U ovom trenutku se vlada pita. Da bi neko ušao u Veliku Britaniju u ovom trenutku, slediće njihove smernice, a te smernice sledi i turnir", rekao je Britanac.

Trenutna pravila u Ujedinjenom Kraljevstvu su takva da putnici koji ulaze u zemlju moraju da se testiraju protiv korona virusa pre i posle dolaska, da popune formular o boravištu, ali ne moraju da idu u karantin niti moraju da budu vakcinisani.

Upitan da li bi bio spreman da žrtvuje i nastup na Vimbldonu ukoliko bi mu se tražila vakcinacija, Đoković je odgovorio sa "da". Henman je prokomentarisao te njegove reči.

"Razumem njegovu zabrinutost. Ponovio bih da je apsolutno njegova stvar da li ima vakcinu ili ne. Kao bivši igrač i ljubitelj tenisa, to verovatno nije bilo ono što sam želeo da čujem u tom intervjuu, ali verovatno je ono što sam očekivao. Kako je sam slobodno priznao, biće mu strogo ograničeno gde može da putuje i samim tim i da igra bez vakcine. Time što sebi oduzima priliku da se takmiči na grend slemovima, on sigurno ugrožava svoje šanse da bude najveći igrač svih vremena i mislim da to dovoljno govori o njegovoj hrabrosti, uverenju i stavu da je to ono što je najbolje za njega. Mogli biste da pomislite da će vrlo malo toga uticati na njegovo mišljenje", naveo je Henman.