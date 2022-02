Pogledajte kakvu tetovažu je uradio Marko Đuričić.

Izvor: ATA images/G.G/Instagram/hejmarebatice/Printscreen

Srpska tekvondistkinja Milica Mandić nas je mnogo obradovala letos kada je na Olimpijskim igrama u Tokiju uspela da dođe do zlatne medalje, svog drugog odličja na najvećoj sportskoj smotri.

Po povratku u Srbiju potvrdila je da će se penzionisati i da se više neće baviti tekvondom, odnosno da planira da se sada više posveti porodici. Ona je već godinama u vezi sa Markom Đuričićem, a koliko je njen izabranik voli pokazuje i tetovaža koju je ponosno pokazao na Instagramu.

Đuričić je od svog "tatu majstora" tražio da nacrta Miličin lik preko cele leve butine, a izabrao je fotografiju sa Olimpijskih igara u Tokiju kada je naša tekvondistkinja podigla zlatnu medalju.

"Sad kad ti udari low kick u levu nogu - ode glava", jedan je od duhovitih komentara na Instagramu.

Lepi par je od prošle godine u braku, a zanimljivo je da su se upoznali upravo na tekvondo treningu.

Pogledajte 00:06 tetovaža Milica Mandić Izvor: Instagram/hejmarebatice Izvor: Instagram/hejmarebatice

"Istina je, trenira tekvondo zbog mene. Trenirao je do '97, ali ga je život odveo na drugu stranu, to mi je pričao posle kada smo se upoznali. Kad me je video u finalu Olimpijskih igara, nije verovao da je 'njegov sport' uzeo zlato. Tu me je video prvi put i vratio se na tekvondo. Zanimljivo, mene je prvu sreo u klubu i počeli smo da treniramo zajedno. Uvek je tu bio za šalu, to me je privuklo kod njega, znao je da kaže pravu stvar, podržavao me uvek".

Koliko je udaraca morao da primi da bi spoznala da je čovek za tebe?

"Tada nije mnogo udaraca primio, kad sam spoznala - morao je mnogo više. Pomagao mi je za Rio, bio mi je potreban krupniji momak koga ću udarati na treningu. On mene štedi, ali ja njega ne štedim!", nasmejala se Mandićeva.

Pogledajte i fotografije sa njihovog venčanja!