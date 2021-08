Milica Mandić ima zanimljivog životnog partnera koji je uvek uz nju, a zbog nje je počeo da trenira tekvondo.

Milica Mandić je jedna od najboljih sportistkinja koje je Srbija imala, a ovog leta ponovo nas je obradovala pošto se sa Olimpijskih igara vratila sa zlatnom medaljom oko vrata.

To joj je čak drugo najsjajnije odličje sa OI, i to nakon devet godina pauze od Londona, a sve je rastužila odlukom da završi karijeru. Neće se više profesionalno baviti tekvondom, ali će ostati u sportu koji joj je dao sve - osmeh, suze, radost, ali i životnog partnera.

U pitanju je Marko Đuričić u čiji je zagrljaj prvo potrčala kada se vratila iz Tokija, a koji ju je visoko podigao ushićen zbog neverovatnog uspeha koji je Milica ostvarila u karijeri.

Ono što je zanimljivo je da je i Marko takođe tekvondista, a da se sportu vratio baš zbog Milice.

"Imala sam sreću da ga upoznam 2012. godine kada se vratio u tekvondo posle nekoliko godina. Uživam kada je tu, navija za mene i podržava me uvek", ispričala je Milica Mandić prilikom gostovanja u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na K1 televiziji.

Srećni par je zajedno već osam godina, a Milicina medalja iz Londona, kada je osvojila zlatnu medalju u tekvondu na Olimpijskim igrama i obradovala Srbiju - posebno je privukla pažnju Marka Đurića.

"Istina je, trenira tekvondo zbog mene. Trenirao je do '97, ali ga je život odveo na drugu stranu, to mi je pričao posle kada smo se upoznali. Kad me je video u finalu Olimpijskih igara, nije verovao da je 'njegov sport' uzeo zlato. Tu me je video prvi put i vratio se na tekvondo. Zanimljivo, mene je prvu sreo u klubu i počeli smo da treniramo zajedno. Uvek je tu bio za šalu, to me je privuklo kod njega, znao je da kaže pravu stvar, podržavao me uvek".

Koliko je udaraca morao da primi da bi spoznala da je čovek za tebe?

"Tada nije mnogo udaraca primio, kad sam spoznala - morao je mnogo više. Pomagao mi je za Rio, bio mi je potreban krupniji momak koga ću udarati na treningu. On mene štedi, ali ja njega ne štedim!", nasmejala se Mandićeva.

Da li je trener Dragan "Gale" Jović podržao tu vezu?

"Jeste, podržao je Marka i pre veze, pričao je da je pravi čovek za mene. Nisam bila sigurna šta hoću od sebe, bio je to novi momenat za mene, postala sam javna ličnost, nisam znala kako će reagovati mediji jer sam bila u centru pažnje. Gale je bio srećan, bili smo u vezi, Gale je pričao kako mu se udaje najstarija kćerka", zaključila je ona.