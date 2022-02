Greg Rusedski je objasnio kako će Novak Đoković ponovo biti teniser sa najviše grend slem titula, iako je do magične brojke prvi stigao Rafael Nadal.

Čim je Rafael Nadal podigao trofej Australijan opena, inače 21. grend slem u karijeri, mnogi su požurili da ga proglase za najboljeg tenisera svih vremena zaboravljajući nekoliko stvari.

Kao prvo, uspeo je da slavi u Melburnu prvi put od 2009. godine i to samo zato što nije bilo Novaka Đokovića, dok je nekako u drugi plan palo i da je Nadal proveo znatno manje vremena na vrhu ATP liste, ima negativan skor protiv srpskog tenisera, nije osvojio sve masterse... Mnogima je promaklo, ali ne i čuvenom Gregu Rusedskom.

Nekada najbolji britanski teniser, svojevremeno 4. na ATP listi, napisao je autorski tekst za australijski "The Age" u kome je poručio da iako je Nadal prvi stigao do 21. grend slema, Novak će završiti kao najbolji ikada.

Rusedski poručuje da je Nadalova pobeda nad Medvedevim u finalu, posle pet i po sati borbe, najveći uspeh njegove karijere, posebno ako se uzme u obzir da nekoliko meseci pre toga nije mogao da šeta.

"Niko nije mogao da zamisli da će doći u Melburn i osvojiti grend slem pehar i tako doći do 21. grend slema pre Novaka Đokovića. Ali, ako biste želeli da neko igra za vaš život - Rafa bi bio taj teniser. Nikada ne odustaje. On je superčovek... Sećam se kada sam ga prvi put video sa 15 godina na Majorci, vežbao je na šljaci, bio sam uplašen. To je kao da vidite Ronalda ili Besta kako prvi put igraju fudbal. Odmah sam pomislio, ne želim da igram sa ovim dečakom. Nikada tako nešto nisam video...", ispričao je Rusedski koji je kazao da je prvi put sa Nadalom "ukrstio rekete" kada mu je bilo 19 godina, pa mu je u međuvremenu forhend još ojačao.

Rusedski ističe da je slično bilo i sa Novakom i Federerom, samo što kod njih nije mislio da će ga "isprašiti" na terenu, pošto je Rafa bio nezadrživ u ranom dobu...

"I opravdao je to, ali i dalje mislim da će se ova era u tenisu završiti tako što će Novak Đoković biti proglašen za najvećeg ikada", napisao je Britanac i potom elaborirao na šta tačno misli, pošto je srpski teniser vlasnik mnogih rekorda sem (trenutno) onoga za grend slemove.

"Federer je jedino pretnja na Vimbldonu i to samo ako mu telo dozvoli da sae vrati. Tako da, ovo je sada trka između dvojice. Rafa će se oblizivati i misliti da 22. grend slem dolazi u Parizu, ali Novak će isto čekati taj trofej, pošto bi Vimbldon i US Open takođe trebalo da pripadnu njemu. Vrlo lako može da se desi da obojica završe ovu godinu sa po 22 grend slema, ali opet će Novak biti veći od njega".

Koliko trofeja na grend slem turnirima može da osvoji Đoković?

"Ako bude zdrav, mogao bi da osvaja dva godišnje u naredne dve do tri godine. Može da ima 23, 24, 25... Takođe, Novak ima i rekord po broju nedelja na vrhu ATP liste i bolji skor sa Nadalom i Federerom."

Rusedski ističe da je teško odlučiti i ko je "apsolutno najbolji" jer svako ima svoju omiljenu podlogu. Tako na tvrdim podlogama daje prednost Novaku, na travi Federeru, a na šljaci Nadalu, dok dodaje i da je teško upoređivati njihove teniske stilove pošto je svako drugačiji i unikatan.

"Da li bi Rodžer i Rafa igrali toliko da nisu imali jedan drugog? Da li bi Novak išao na sve te rekorde da ga oni ne guraju i da nisu postavili standarde? Oni su jedan drugog terali da budu bolji... Polako i nova generacija uči da može da ih pobedi, Medvedev podseća na Novaka i pitanja je dana kada će biti najbolji na svetu. Ipak, 'velika trojka' i dalje ima magičnu auru, ono što su zajedno uradili u prethodne dve decenije je gotovo nemoguće".

"Njihovi rekordi su suludi...", završio je Rusedski.