Tim Henman i Mats Vilander su posle Australijan opena pričali o Novaku Đokoviću i Rafaelu Nadalu.

Novi rekorder po broju grend slem titula je Rafael Nadal. Osvajanjem pehara u Melburnu je došao do 21. trofeja sa četiri najveća turnira.

U finalu na "Rod Lejver areni" je posle velikog preokreta i dva seta zaostatka uspeo da pobedi Danila Medvedeva (3:2).

Reakcije na njegov uspeh stižu sa svih strana, a u studiju "Eurosporta" su sve to analizirali Tim Henman i Mats Vilander. Jedna od tema bio je Novak Đoković i njegova deportacija pred start turnira.

"Niko se sada ne seća da Novak ne igra. Naravno, bez namere da pokažem nepoštovanje prema Đokoviću, ali je ovo priča o Nadalu. Dugo je bio povređen. Nije znao u kakvom stanju će biti stopalo. Imao je koronu. Ključna reč je bila vera. On je verovao u sebe i to pokazao", rekao je Henman.

Na to se nadovezao Mats.

"Najveći preokret u Open eri. Ovo će da definiše Rafu. Ima 35 godina, vratio se iz dva seta minusa protiv Medvedeva koji je odličan na ovoj podlozi. Negativne stvari koje su se dešavale oko Novaka su se preokrenule u nešto pozitivno na kraju."

Izvor: Fonet/AP/Andy Brownbill

Priznao je Šveđanin da nije verovao u Španca.

"Mislio sam da je to to kad je izgubio od Novaka na Rolan Garosu. Da bi možda mogao da osvoji grend slem u Parizu, ali ništa više. Eto, sad je osvojio Melburn. On je kao divlji konj, prolaziće i kroz zid ako treba."

Zatim je o borbi za rekorde pričao Britanac koji veruje da će Rafa osvojiti Pariz.

"Imaju dve strane priče, pričalo se o Novaku sve vreme, a sada Rafa ima 21. grend slem, ide na svoj turnir, imaće najbolju pripremu. Ako bude osvojio neke turnire pre Pariza i osvoji ih, to bi moglo da mu donese dodatno samopouzdanje", zaključio je Henman.