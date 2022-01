Rukometaši Crne Gore vratili su se juče u domovinu nakon istorijskog nastupa na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj i Mađarskoj.

Izvor: Profimedia

Nebojšu Simića i drugove navijači su dočekali navijači na aerodromu u Tivtu, a iako su znali da im se sprema doček iznenadili su se zablistale crnogorske zastave.

“Biti cijenjen u svojoj državi je nešto neprocjenjivo. To je zemlja u kojoj sam išao školu, gdje su moji prijatelji, porodca, tako da se čovjek osjeća ponosno što je Crnogorac”, kaže Nebojša u Jutarnjem programu TVCG.

Kada se pogledaju dosadašnji učici reprezentacije smatra da je ova generacija uspjela da preskoči pet koraka.

“Odjednom smo uspjeli da porazimo dvije reprezentacije u grupi, ulazimo u drugi fazu, a u drugoj fazi se nalaze sve reprezentacije koje imaju kontinuitet osvajanja prvenstava i mi u takvoj atmosferi uspijevamo da porazimo Hrvatsku. Zato nas je ponijela neka euforija, da možda možemo da se borimo za medalju, ali u životu se mora raditi korak po korak, ne može se preskočiti nekoliko stepenica”, kazao je on.

“Mislim da je to odlično i da je dobar temelj za budućnost”, dodao je sjajni čuvar mreže.

Rekao je da je podmladak u reprezentaciji doprinio dobrom rezultatu.

“Radojica Čepić je veliko otkrtovenje reprezentacije. On je dijete od 19 godina koje nas je onako povuklo protiv Slovenije, mislim da je nešto nevjerovatno. To je nešto što me raduje”, poentirao je Nebojša Simić.