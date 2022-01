Pobjeda protiv Hrvatske, pa porazi od Holandije i Francuske. Rukometaši Crne Gore porazom od "trikolora" ostali su bez šansi kada je u pitanju plasman u polufinale.

Izvor: Profimedia

Dan nakon duela sa olimpijskim šampionom selektor Zoran Roganović analizirao je urađeno, ali i osvrnuo se na meč protiv Islanda koji je na programu u srijedu (15.30h).

"Sigurno je da smo propustili par momenata u prvom poluvremenu, da završimo prvo poluvrijeme u vođstvu ili egalu. To nas je skupo koštalo, protiv Francuske se takve stvari skupo plaćaju. Onda su oni nametnuli taj ritam u kom “melju” protivnika, jer imaju fizičku dominaciju u odnosu na nas. Nemamo što sem da kažemo da su trenutno bolji od nas. Izvući ćemo pouke, jer čeka nas još posla, idemo dalje, spremamo se za Island", kazao je Roganović.

"Lavovi" su u drugom dijelu meča protiv Francuza bili bez energije, umor je bio očigledan.

"Ima sigurno umora, jer ne znam koliko se vidi, taj neki grč i umor. Sve ono što smo radili od ljetos spremajući se za ovo prvenstvo, sve je to možda palo u vodu sa kovidom, prehladama, propuštenim treninzima i to javnost mora da razumije. Ovi momci, pojedini koji su bili u izolaciji, bili su došli na pripreme prespremni i u tom momentu sam bio zadovoljan njihovom fizičkom spremom, ali je kovid napravio problem. Odigrati ovoliko utakmica se osjeti. Nijesam htio da pričam o tome, gledam da zaštitim ekipu i igrače, ali oni su se otvorili sad i rekli da je to tako. Sigurno da ćemo smoći snage da damo sve od sebe sjutra, jer je jako značajna utakmica za nas", dodao je Roganović.

Pobjeda protiv Islanđana crnogorskoj selekciji bi mogla da donese borbu za peto mjesto. I zbog toga Crna Gora je motivisana.

"Sigurno da je kovid poremetio dosta ekipa, tako da reprezentacije osciliraju. Vidite i ove najbolje ekipe poslije neke velike pobjede i oni padaju. To se desilo i nama protiv Hrvatske, gdje smo se ispraznili do kraja", zaključio je Zoran Roganović.