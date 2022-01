Stotine Beograđana pružile podršku najboljem srpskom sportisti. Istakli parole i skandirali "Ne damo Novaka". Srđan Đoković pozvao na skup i u nedelju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što su australijske vlasti Novaka Đokovića zaustavile na aerodromu, oduzele mu stvari i stavile ga u prinudni smještaj ("hotel" za deportaciju), članovi njegove porodice u subotu su održali burnu konferenciju za novinare.

Noletov otac, Srđan Đoković objasnio je da Novak u Australiji "nije u pritvoru, već u zatvoru", i pozvao je Beograđane da se u subotu u 15 okupe ispred Narodne skupštine i da pruže podršku najboljem teniseru svijeta.

Na platou pred skupštinom građani su počeli da se okupljaju i pre 15 časova, a među prvih stotinak okupljenih istaknut je i transparent: "Ne postoji granica koju ti ne možeš da pređeš!".

"Ne damo Novaka, ne damo Novaka", uzvikivale su stotine okupljenih dok je njegov otac održao govor.

Pogledajte kako je u ovim trenucima pred Narodnom skupštinom, odakle je Đokovićev otac pozvao Beograđane da se okupe i u nedelju u 15 časova, kao i svakog sledećeg dana dok Novaka ne puste na slobodu.

"Srbi i svi ostali slobodarski narodi svijeta. Kucnuo je čas da prestanemo da budemo ugnjetavani. Mi smo dio slobodarskog svieta, ima nas preko sedam milijardi. Ne možemo više da budemo zatočenici ovih... Ne znam kako da ih više nazovem", rekao je Novakov otac.

"Mi nismo ovdje da blatimo bilo koga, nego da damo podršku našem Noletu. I Novak se sada brani, braćo i sestre. Naše srce, naša duša, naša krv. Ovo je samo početak agonije. Oni hoće da ga drže, ne u pritvoru, već u zatvoru do ponedeljka. Zamislite, do ponedeljka da drže najboljeg sportistu svijeta u zatvoru. Ovo je samo početak. Sjutra u isto vreme ovdje, sa mnogo više ljudi. A, vama neizmjerno hvala što ste ovdje i što ste pokazali ne mržnju, nego ljubav za našeg Noleta", dodao je on, dok su ga okupljeni prekidali povicima.

Novaku Đokoviću se u toku dana vratili mobilni telefon (ali ne i sve stvari), a on je članovima porodice poslao poruku koju je naglas pročitao njegov brat.

Novaku Đokoviću se u toku dana vratili mobilni telefon (ali ne i sve stvari), a on je članovima porodice poslao poruku koju je naglas pročitao njegov brat.

Takođe, Srđan Đoković je pred predstavnike medija iznio svih devet Novakovih trofeja sa Australijan opena i poručio: "Ovih devet pehara pokazuju kakvom su čovjeku zabranili ulaz u zemlju!"