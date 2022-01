Tretirali su ga kao kriminalca!

Izvor: Twitter/Printscreen/@BenRothenberg

Novakov brat

"Novak Đoković nije prekršio nijedan zakon, nijedno pravilo koje je postavila Australija. Mjesec dana je komunicirao preko teniske asocijacije Australije, oni su zajedničkim snagama došli do medicinskog izuzetka kojim je ušao u Australiju. Imao je isti dokument kao nekoliko tenisera koji su već u Australiji", rekao je Đorđe.

"Ono što se Novaku desilo može da se nazove maltretiranje, to je diplomatski skandal prema najvećem sportisti svih vremena i srpskom diplomati. Ispitivali su ga satima, a naglo je prekinut njegov kontakt sa svijetom jer mu je telefon oduzet na tri i po sata. Kasnije je prebačen u drugu izolacionu sobu koja je pritvor na aerodromu u Melburnu!"

"Donijeta je odluka da mu se zabrani da igra tenis, osvoji trofej i postavi rekord. Na izlasku sa aerodroma oduzeta mu je sva imovina sem telefona, nema odjeću ni novčanik. Sada je u prljavoj sobi i imovinu će dobiti tek kada krene nazad u Evropu"

"Novak Đoković ne može da napusti Australiju do ponedeljka, osim ukoliko ne želi trogodišnju suspenziju za ulazak u Australiju. Tretiran je kao kriminalac, iako je zdrav i normalan čovjek, sportista koji nije prekršio nijedan zakon", zaključio je Đorđe Đoković.

Stric Goran

"To više nije grend slem bez Novaka, oni mogu da igraju između sebe. To je šovinistička vlada koja je postupila bezobrazno i drsko, ali će to biti poraz za njih. Novak će uvijek izaći kao pobjednik. Ti ljudi koji ga nazivaju Balkancem, treba malo da razmisle, mi se ponosimo što smo s Balkana. On jednostavno ne da da drugi osvoje turnir i to je jedini način da ga zaustave da ne osvoji 21. grend slem. Ništa ga neće pokolebati, ja sam tu kao stric da ga podržim i mislim da je sada sve jasno. Uvijek kad je bilo najteže, on je izlazio kao pobjednik. Za svakog ko se usudio da ide protiv njega, nije dobro prošao", rekao je Goran Đoković!

Majka Dijana

"Ovo je čisto politički atak na novaka Đokovića. On je žrtveno jagnje, da ne bude najbolji svih vremena. Sa druge strane, on je pobjednik sa velikim P. Kao revolucionar i neko ko mijenja ovaj svijet, mislim da je već počeo. Nadam se da mu neće skresati krila. Od nas će imati podršku i molitve da ostane svoj", rekla je majka najboljeg na svijetu.

Otac Srđan

"Oni drže u zarobljeništvu našeg Novaka, naš ponos. Novak je Srbija i Srbija je Novak. Gaze Novaka, a gaze i srpski narod. Prvi čovjek te daleke zemlje Australije Skot... Morison, čije ime sve govori... Drznuo se da napada Novaka i protjeruje ga iako nije ni ušao u njihovu zemlju. Željeli su ga potcijene i bace na kolena. Mi smo Srbi, ponosan i civilizovan narod koji se uvijek branio. To radimo i sada, to radi naš ponos i ponos čitavog slobodarskog svijeta. Njegov odnos prema domaćinima i organizatorima pokazuje iz kakvog naroda dolazi", rekao je Srđan Đoković.

O političarima

"Ne znam dovoljno riječi da ih nazovem... Ovo je politička borba, on je ispunio sve uslove koji su bili potrebni da uđe i osvoji još jedan taj njihov čuveni Australijan open. I on bi ga osvojio, naravno. Jer je to Novak, najbolji teniser i sportista na svijetu. Ali to ne mogu da izgovore stručnjaci, tih nekoliko stotina miliona ljudi iz zapadnog svijeta... Ali sedam i po milijardi je iz onoga što oni nazivaju trećim svijetom. Mi smo prvi svijet!"