Budućnost u „Morači” uspjela je da sruši jednog od najvećih favorita za osvajanje Evrokupa, Virtus (86:82).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spektakl kakav se čekao gotovo dvije godine, pred rekordnih brojem gledalaca od početka pandemije koronavirusa i pobjeda koja će se dugo, dugo pamtiti!

Crnogorski prvak upisao je treću pobjedu i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Ekipa iz Bolonje, koja je doživjela prvi poraz ove sezone, u vrećem dijelu meču bila je u vođstvu, povela je na startu 8:0, vodila je 20:10 (7) i 40:28 (14).

Razlika je u 15. minutu iznosila 13 (42:29), a u 22. minutu 11 poena (52:41).

Budućnost je u finišu treće četvrtine prvi put došla do vođstva (62:61), ali je favorizovani italijanski tim do kraja tog dijela meča uspio da ponovo preokrene rezultat i dođe do vođstva (70:64).

Posljednja četvrtina pripala je domaćinu, koji je u 38. minutu stekao prednost od pet poena (82:77), koju je, uz malo sreće, uspio da sačuva do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džastin Kobs sa 23, Vili Rid je dodao 21, a Petar Popović 12 poena.

U italijanskom timu po 15 poena ubacili su Marko Belineli i Kevin Harvi.

l