Sedam pobjeda u prvih osam mečeva (šest uzastopnih), pet u ABA ligi i dvije u Evrokupu, uz poraz u Beogradu od šampiona ABA lige Crvene zvezde, bilans je košarkaša Budućnosti Volija na startu sezone.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Podgoričani su dvije bitne pobjede ostvarili u gostima, protiv Ulma na startu Evrokupa i u derbiju u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije, dok su važni trijumfi upisani kod kuće protiv Valensije, jednog od favorita Evrokupa, i Mornara, uvijek nezgodnog u crnogorskom derbiju. Pobjede u ,,Morači“ protiv FMP-a, Splita i Igokee su bile očekivane, iako prve dvije teško izvojevane, piše Pobjeda.

Uz personalne probleme sa kojima su Podgoričani dočekali start sezone, bez Danila Nikolića, te uz Džejkoba Vajlija koji je zbog problema sa povredom preskočio pripremni period i počeo da igra tek od 3. kola ABA lige, i to sa smanjenom minutažom, ovakav učinak je, možda, premašio očekivanja…

“Nijesam očekivao takav učinak... Ja, generalno, nijesam tip koji unaprijed ,,čekira“ raspored i kaže ,,ovo dobijamo, ovo ne dobijamo“. Mislim da je to neodgovarajuće mojoj struci, ali kapiram da ima ljudi koji to gledaju, koga će sigurno da dobiju, a koga neće, i to je ok. Ja nijesam u tom fazonu, meni je prva sljedeća utakmica najvažnija, prvi sljedeći protivnik mi je najteži. Da sad gledam šta će da bude sa Partizanom u nekom narednom kolu, mislim da nije ozbiljno”, ističe trener Budućnost Volija Aleksandar Džikić za Pobjedu, i dodaje da rezultati na startu sezone ,,nijesu bili realni za ekipu koja je ljetos napravljena“, ali i zbog odsustva Danila Nikolića:

“Igrač koji nam fali je mnogo važan, on direktno mijenja igru ,,petica“ i igrača sa loptom. Ali mi smo se prilagodili, radimo neke druge stvari i to nam, za sada, ide naruku. Vidjećemo kako će biti. Imamo niz pobjeda, biće i niza poraza, sve je to normalno tokom sezone”, kazao je Džikić.

Osim rezultata, trener ,,plavih“ ima i drugih razloga za zadovoljstvo.

“Polako sve više postajemo tim. Nalazimo načine kako najbolje da igramo jedni sa drugima. Za nas, generalno, nije bio problem Danilo, nego je problem bio i Vajli i milion stvari… Ali ja znam da ćemo mi igrati bolje, kako vrijeme bude odmicalo. Raspored je bio takav, kakav je. Do prve pauze idemo tri puta u Beograd, išli smo na noge Cedevita Olimpiji, kuće imamo ove lakše utakmice sa Valensijom i Bolonjom (osmijeh). To je tako, nema potrebe da razmišljamo unazad, samo naprijed”, kaže trener koji se ljetos vratio u klub kojem je 2018. godine donio jedinu titulu u ABA ligi.

A prva naredna obaveza je meč sa Virtus Bolonjom u srijedu u ,,Morači“, u meču 3. kola grupe B Evrokupa, sa jednim od favorita takmičenja. Virtus je prošle sezone u Top 16 fazi oba puta bio bolji od Budućnosti, u „Morači“ sa 99:89.

“Nema nikakve dileme koji je tim bolji. Ali mi ćemo da izađemo u srijedu i da igramo. Valjda je svima jasno da je i Valensija mnogo bolja od nas. Mi smo je pobijedili, bili su tu i Dubljević i Prepelič, i to je, onako, jedan lijep rezultat. To su utakmice koje ne možeš da ,,štrikliraš“. Valensija je pravljena da se vrati u Evroligu, jedan od onih klubova koji su stalno između Evrokupa i Evrolige. Imaju ogroman kvalitet, uostalom vidjeli smo i sami. A Bolonja, možda, ima još više talenta od Valensije. Napravljena je sa istim ciljevima, znate ko stoji iza te priče, ko ih vodi, znate sastav. Možda oni misle da je Podgorica za ,,štrikliranje“. Ne znam, super…To je utakmica u kojoj mi nećemo imati nikakav psihološki pritisak, nadam se da će to pomoći mojih igračima da budu što bolji”, poručio je Džikić.

Moraš ozbiljno da ,,zaratiš“ da bi pobjeđivao u ABA ligi

Džikić je govorio i uopšteno o ABA ligi, o kojoj ima ,,raznih mišljenja“, a njegovo je ,,da ne možeš da izađeš na 50 odsto i tako pobijediš bilo koga“.

“Znači, moraš da izađeš na teren i ozbiljno ,,zaratiš“ da bi pobjeđivao u ABA ligi. Možda je nekad malo lakše kući, ali u gostima, bogami, mora dobro da se zapne. Barem mi moramo. Imaju ekipe koje su u talentu superiornije od nas, možda njima treba nešto drugo, ali mi kad nijesmo ,,na fulu“, normalno da imamo probleme”, kazao je trener ,,plavih“.

Prethodne mečeve su, uglavnom, rješavali oni koji su i dovedeni da to rade, poput Džastina Kobsa, Di Džej Silija, Vilija Rida… Protiv Mornara su preokret i energiju u oba pravca unijeli igrači koji su meč počeli na klupi, poput Marka Jagodića-Kuridže (17 poena, sedam skokova), Petra Popovića, Igora Drobnjaka (po 10 poena), Zoran Nikolić (sedam skokova, pet poena)…

“Tokom predsezone i sezone smo tražili kako da počinjemo, da pravimo neku ,,matricu“… Kao trener, kao i svi drugi, pokušavam da se na terenu ne nađe petorka koja nikada nije trenirala zajedno. To su stvari koje moraš da predvidiš i na to se spremaš. Apsolutno da postoji veliki broj situacija tokom utakmice koje ne možeš da predvidiš, košarka je živa, događaju se neplanirane stvari. Ali što veći procenat igre možeš da ,,predvidiš“, da se spremiš, to je bolje. Neki su ranije počinjali, sad više ne počinju, sad smo to malo ,,zamiješali“, možda smo našli neku dobru kombinaciju. Za sada to daje rezultate, vidjećemo”, naglašava Džikić za Pobjedu.

Treneru ,,plavih“ se sviđa što ima momke koji su otvoreni prema tome da ne moraju da počinju.

“Bukvalno do početka meča sa Mornarom smo ostavili da vidimo da li da počne Vajli ili Jagodić-Kuridža u odnosu na njihov sastav. Nekad je i to bitno. Oni su krenuli sa dvije velike, praktično, ,,petice“. To je prilagođavanje na koje te natjera atletika i sposobnost Vajlija. Mnogo je teško za takozvane ,,streč četvorke“ da ga iskontrolišu u fazi skoka. To je čista energija. I on radi mnogo da, praktično, igra prvi put na poziciji na kojoj ga mi koristimo. To je OK”, zaključio je Džikić za Pobjedu.