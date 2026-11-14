Ajzea Tomas je zaista imao poseban način da opiše to na koji način dominira Luka Dončić u novoj sezoni NBA lige.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Iako je sezona u NBA ligi tek počela, ali Luka Dončić je definitivno u MVP formi. uspio je da na startu sezone prosječno bilježi 38,6 poena u prvih 11 utakmica i legendarni Ajzea Tomas se ne sjeća da je neko baš tako dominirao.

Lider Detroit Pistonsa koji su i Majklu Džordanu otimali titule, dvostruki NBA šampion, MVP finala iz 1990. godine i 12 puta NBA Ol star nije štedio pohvale na račun slovenačkog plejmejkera.

"Zaista nikada nisam vidio nekoga da radi ovakve stvari. Što se tiče postizanja poena on je postizao trojke, postizao je poene iz prodora i pogađao sa poludistance. Šutira sa velikih distanci, iz ugla, iz step beka. Mnogi su pričali da će da ga zaustave a koliko poena daje u prosjeku? 38, 39, 40?", rekao je Ajzea Tomas.

“Luka’s killing the league!”@Hoophall Isiah Thomas on the impressive start to the season for Lakers star Luka Dončić.https://t.co/ZqMaVtcgLJ@TermineRadio | @JumpShot8 https://t.co/HaJZR8uLNN — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA)November 13, 2026

A onda je imao i dosta zabavne uvide u igru i ponašanje lidera Los Anđeles Lejkersa.

"Ne možete ni da ga faulirate, a spor je. On se smije na klupi, priča sa vašim trenerom, zove vašu djevojku da svrati posle meča. Djeluje kao da on "ubija" ligu", rekao je Ajzea Tomas.

Pa, šta to radi Dončić?

Luka koga su Maveriksi trejdovali jer nije bio "dovoljno spreman" sada ima 38,6 poena, 7,5 skokova i 7,6 asistencija u prvih 11 utakmica. Šut iz igre mu je 48,9 odsto, a šut za tri 40,8 odsto. Imao je već sada četiri meča sa 40 i više poena, dva sa više od 50. Dao je 52 poena Juti, zatim je Portlandu dva dana kasnije dao 41 poen. Torontu je ubacio 45, Majamiju 42, pa onda Portlandu drugi put 53 da bi Sakramento prošao još i dobro sa 40.

Ima i podršku ove sezone. Ostin Rivs je u meču gdje nije bilo Luke dominirao, ali i sa Lukom na terenu igra sjajno. Prosječno daje 24,7 poena, dok je Voker Kesler na dabl-dabl prosjeku od 14,5 poena i 10,8 skokova.

(MONDO, N.L.)