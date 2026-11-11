Džejlen Braun i Džejson Tejtum igrali su zajedno za Boston, donijeli mu titulu, ali ne podnose se.

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Džejlen Braun stigao je 2016. godine u Boston, sezonu kasnije Seltiksi su birali Džejsona Tejtuma, da bi zajedno uspjeli da dođu do šampionske titule 2024. Međutim, nešto između njih nije funkcionisalo, borili su se za "prevlast" unutar tima, obojica su htjeli da budu lideri, odnos je bio sve lošiji i lošiji i na kraju su Seltiksi presjekli - zadržaćemo Tejtuma.

Poslije devet godina kako su bili saigrači, putevi su im se razišli ovog ljeta jer je Braun trejdovan u Filadelfiju, a Tejtum je "pobijedio" i ostao je u Bostonu. Zato prvi susret od tada nije bio nimalo prijatan i cijela Amerika priča o njemu. Pogledajte i zašto:

Jaylen Brown and Jayson Tatum before tipoff. ( NBC) https://t.co/gs8XPSPQZT — NBA on ESPN (@ESPNNBA)November 11, 2026



Uoči podbacivanja lopte na početku meča, Braun se ponašao kao da Tejtum ne postoji. "Zavrtio" je loptu na prstu, gledao je da na svaki način izbjegne Tejtuma, a kada je bivši saigrač prišao da se pozdravi - nije ga ni pogledao. Tejtum je ipak pozdravio Brauna tako što ga je "udario po grudima", ali reakcije nije bilo. Ni na kraju meča njih dvojica se jedino nisu pozdravili.

Jaylen Brown dapped up everyone EXCEPT Jayson Tatum after the game https://t.co/xEuThRnHwz — BrickCenter (@BrickCenter_)November 11, 2026



Inače, Boston je pobijedio Filadelfiju na gostovanju 123:101, a najbolji na meču bio je "srpski zet" Pol Džordž - koga su Seltiksi dobili u razmjeni za Brauna. Ubacio je 36 poena i pokazao da je u odličnoj formi.

Maksi je dodao 24, Simons 17, Embid 16 prije povrede, Braun 13, a Lebron Džejms još 11 uz osam skokova i pet asistencija, dok je s druge strane Tejtum imao još 21 poen. Tako je Tejtum, za sada, dobio ovu "bitku", ali nema sumnje da će se tek pratiti kako će izgledati njihov odnos u narednim godinama. Imaju još bar deset godina karijere pred sobom.

NBA rezultati 11. novembar:

Njujork - Milvoki 117:85

Filadelfija - Boston 101:123

Finiks - L.A. Klipers 133:110

Juta - Majami 109:115

Sakramento - Orlando 100:107

Portland - Oklahoma 123:103

(MONDO)