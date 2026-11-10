Luka Dončić je treći najefikasniji igrač u istoriji NBA nakon 10 utakmica i nadmašio je legende poput Džordana i Brajanta.

Izvor: Youtube/NBA

Slovenački košarkaš Luka Dončić počeo je novu sezonu u NBA na nevjerovatan način - i ako ovako nastavi samo čudo može da ga "odlijepi" od nagrade za najkorisnijeg igrača (MVP). Naravno, za to će biti potrebno i da njegovi Lejkersi ostanu u vrhu, da ne bude drugih timova koji su mnogo bolji od njegovog, pošto znamo da je Jokiću, navodno, baš zbog toga izmaklo nekoliko nagrada.

Prethodne noći, u pobjedi Lejkersa nad Atlantom na gostovanju (124:114), Dončić je zapravo odigrao jednu od "najslabijih" utakmica sezone, a imao je senzacionalne brojke. Upisao je 32 poena, 10 asistencija i osam skokova, pritom je igrao sjajno u odbrani. I ne samo to, opet je uspio da se upiše u knjigu rekorda.

Luka Dončić je čovjek zvani istorija

Nakon što je ubacio 32 poena Atlanti, Luka Dončić postao je treći najefikasniji igrač kada se gleda prvih 10 utakmica sezone. Niko od 1962. godine nije bio efikasniji od njega - i vjerovali ili ne postigao je već 393 poena, odnosno na prosjeku je od čak 39,3 po utakmici, a ima i 7,9 asistencija i 7,8 skokova.

Luka Dončić tonight vs Atlanta. Just a ridiculous display of scoring, playmaking, and DEFENSE. 32 PTS | 8 | 10 | 5 STL | 2 BLK | 11/22 FG | 64 TS% https://t.co/zfC6rjUfpk — Basketball Performances (@NBAPerformances)November 10, 2026



To znači da njegove brojke nisu imali ni Kobi Brajant, ni Majkl Džordan, Lebron Džejms, Stef Kari i niko drugi iz "moderne ere", odnosno od njega je efikasniji bio tek legendarni Vilt Čemberlen koji je harao šezdesetih.

Most points through first 10 games of a season in NBA history:Wilt Chamberlain - 529 (in 1962)Wilt Chamberlain - 496 (in 1961)Luka Doncic - 393 (this season) https://t.co/9YYPuHjXVE — Underdog NBA (@UnderdogNBA)November 10, 2026



Tako je u sezoni 1962-63 dao 529 poena (!), a godinu dana ranije 496, ali pitanje je da li se te dvije ere uopšte mogu porediti.