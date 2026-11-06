Bešiktaš je doživio poraz od Žalgirisa u Evroligi rezultatom 83:67, uz loš šut za tri poena.

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Košarkaši Žalgirisa pobijedili su večeras u Istanbulu ekipu Bešiktaša rezultatom 83:67 u utakmici 10. kola Evrolige. Jako loše su šutirali igrači srpskog trenera Dušana Alimpijevića, prije svega za tri poena (6/23, 26 odsto), dok su za dva pogodili 42,4 odsto šuteva (19/45). Iskusni Entoni Braun jedini je u Alimpijevićevom timu pogodio više od jedne trojke i uz takve procente, bilo je nemoguće uradili bilo šta protiv čvrstog litvanskog velikana.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Azulas Tubelis sa 14 poena, Marijus Grigonis je dodao 13, dok je NBA centar Jonas Valančijunas imao dabl-dabl učinak od 12 poena i 11 skokova.

U ekipi Bešiktaša najbolji je bio kanadski centar Judžin Omoruji sa 17 poena, dok je Venjen Gejbrijel ubacio 14.

Žalgiris je u dosadašnjem dijelu sezone u Evroligi zabilježio šest pobjeda i četiri poraza, dok Bešiktaš ima skor 4-6..

Košarkaši Žalgirisa će u narednom, 11. kolu igrati protiv Armanija, koji je ranije večeras otpustio trenera Pepa Poetu, dok će Bešiktaš gostovati Asvelu.



