Velimir Perasović je dobio odriješene ruke da pojača Baskoniju kako bi se tim digao sa dna tabele Evrolige.

Izvor: MN Press

Baskonija mora da se pojačava i neće žaliti novac. Kako prenosi "Kadena SER", klub iz Španije spremio je 1.100.000 evra za dva pojačanja da bi digli formu ove sezone. Baskonija je sa jednom pobjedom na posljednjem mjestu na tabeli Evrolige, ali novi trener Velimir Perasović zna tačno šta mu treba.

On je isplanirao da dovede Ignasa Brazdejkisa i Zeka Perina kako bi pojačao tim i učinio ga konkurentnim dok još ima neke nade za bilo šta u Evroligi.

Ko su pojačanja?

Vidi opis Najgori tim Evrolige daje milione: Stižu pojačanja, da Perasović digne tim sa dna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

Zakari Perin je 22-godišnji centar iz Francuske koji igra za Ljeidu u Španiji. Kako ovaj tim ima četiri centra u rotaciji spremni su da ga puste za 500.000 eura. Navodno u ugovoru ima izlaznu klauzulu vrijednu 200.000 eura, ali ne žele u Baskoniji to da čekaju.

Što se tiče evroligaškoj publici poznatijeg Ignasa Brazdejkisa on je u Unikahi. Ovaj 27-godišnji Litvanac sa kanadskim papirima igra na krilu i nakon jedne godine na Mičigenu i tri u NBA ligi igrao je za Žalgiris i Olimpijakos. Sada je Unikaha spremna da ga pusti za 600.000 eura.

"Mogla bi da se očekuju neka nova lica u narednim danima", rekao je nakon meča sa Manresom Velimir Perasović koji je prije toga raskrstio sa Markusom Hauardom koji je potpisao za Zenit.