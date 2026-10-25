Bogdan Bogdanović je dao 11 poena i pomogao Hjustonu da dođe do pobjede protiv Atlante.

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Bogdan Bogdanović se sa Hjustonom radovao protiv bivšeg tima. Srpski košarkaš je u trijumfu protiv Atlante (121:114) imao dvocifren učinak za 20 minuta na parketu - 11 poena (3/5 za tri), uz po jedan skok i asistenciju.

Navikava se Srbin na ulogu u novom timu, a Roketsi su savršeno započeli novu NBA sezonu. Imaju tri pobjede u prve tri utakmice. Prije Hoksa su savladali Dalas i San Antonio i pokazali da su ozbiljan rival na Zapadu. Priliku da nastave niz imaće protiv istog rivala, pošto dočekuju Atlantu 27. oktobra.

Bogdan ANOTHER ONE https://t.co/F821Sjuzoh — Houston Rockets (@HoustonRockets)October 25, 2026

Najbolji u pobedničkom timu bili su Kevin Durent (22, 4sk) i Rid Šepard (19, 7as, 6sk), dok je na drugoj strani najbolji bio Džejlen Džonson (26, 16as, 9sk).

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