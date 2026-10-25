Nikola Jokić upisao je tripl-dabl i uz sjajnu partiju Džamala Mareja Denver je napravio veliki preokret protiv Pelikansa

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Nikola Jokić je pokazao kako igra najbolji na svijetu, upisao je tripl-dabl i donio pobjedu Denveru protiv Nju Orleansa posle produžetka - 141:135. Srpski centar je za 44 minuta na parketu imao 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Nagetsi su se baš mučili, imali su 23 poena zaostatka u trećoj četvrtini (95:72), pa je na početku poslednjeg kvartala razlika bila 19 poena (110:91), ali su i pored toga uspjeli da nađu rešenje. Džamal Marej je dao ukupno 42 poena, od čega dva ključna slobodna bacanja koja su donijela produžetak (126:126), a pre toga je Jokić dao pet veoma važnih poena i bitnu asistenciju za zakucavanje Erona Gordona.

U dodatnih pet minuta je srpski igrač uzeo loptu u svoje ruke, dao osam od ukupno 15 poena svog tima, uz sedam skokova i donio prvu pobjedu Nagetsima u novoj NBA sezoni.

Jokić stiže Vestbruka

JOKIĆ TONIGHT: MOVES 11 TRIPLE-DOUBLES AWAY FROM THE ALL-TIME RECORD 35 points, 15 rebounds and 10 assists in the @nuggets' 23-point comeback W! https://t.co/yzGFakZYXy — NBA (@NBA)October 25, 2026

Nikola Jokić je upisao 199. tripl-dabl u karijeri i sve je bliži da postane apsolutni rekorder po tome u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Na prvom mjestu je Rasel Vestbruk, njegov nekadašnji saigrač, koji ima 209.

Mogao bi da ga stigne vrlo brzo, posebno ako nastavi sa ovakvim tempom.

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