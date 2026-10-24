Bivši direktor Evrolige Ričard Stouks našao se u centru skanadala povodom namještanja utakmica i korupcije.

Izvor: MN Press

Evropsku košarku već potresa skandal iz Grčke u koji su umiješane sudije i tiče se namještanja utakmica i korupcije. Sada je sve otišlo korak dalje jer je umiješan i bivši direktor sudija Evrolige - Ričard Stouks, prenosi "Jurohups".

Prema njihovim informacijama u dokumentaciji koja je priložena sudu i koja se odnosi na period od 2016. do 2026. godine se tiče predsjednika košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Liolosa i Stouksa. U pitanju je čak 50 spornih utakmica.

"Prema dokumentima koji su na sudu Stouks se dovodi u vezu sa primanjem nedozvoljenih usluga. Insajder iz kluba je svjedočio da je od njega u junu 2021. godine traženo da organizuje putovanje za Stouksa u luksuzno odmaralište Kosta Navarino sa svim plaćenim troškovima. Zahtjev je iznijet na sastanu sa trojicom od ukupno šestorice osumnjičenih - Liolisom, Ilijasom Koromilasom i Jorgosom Mavraganisom. Liolis je tada bio na čelu Prometeasa, a dva mjeseca kasnije je preuzeo KS Grčke. Navodno je lično platio račun od 17.00 evra. Taj tronedjeljni odmor odigrao se samo nekoliko mjeseci poslije kontroverznog finala Evrokupa između Uniksa i Monaka kada su se pojavile optužbe na račun Koromilasa", stoji u tekstu "Jurohupsa".

Takođe se dodaje i da tužilaštvo smatra da je prvi čovjek grčkog saveza finansirao ovaj boravak kako bi obezbijedio povlašćen tretman za svoj tim, ali i kako bi pogurao sudiju Vasiliki Caruhu u evropskim takmičenjima. Podaci pokazuju da je ona boravila u istom tom odmaralištu godinu dana ranije. A, insajder je potvrdio da je detalje rezervacije mejlom poslao direktno Koromilas koji je bio u odmaralištu u isto vrijeme kada i Stouks.

Inače, Stouks je bio direktor suđenja Evrolige od marta 2015. godine do juna 2023. godine.

(MONDO)