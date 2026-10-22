Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu 85:82.

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Crno-bijeli posle 45 minuta dramatične borbe savladali vječitog rivala.

Košarkaši Partizana savladali su u okviru 7. kola Evrolige Crvenu zvezdu posle produžetka sa 85:82 (31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7).

Partizan je stigao do četvrte pobjede, čime se izjednačio sa vječitim rivalom. Crno-bijeli su tako prekinuli niz od tri poraza, a crveno-bijeli prekinuli seriju od četiri uzastopne pobjede.

Junak meča bio je Alesandro Pajola koji je 17 sekundi prije kraja produžetka pogodio trojku. Zvezda u preostalom vremenu nije uspjela da uputi šut ka košu Partizana.

Partizan u narednom kolu gostuje Asvelu, a Crvena zvezda dočekuje Makabi.