Upoznajte Kaja Džounsa, centar Efesa sa nevjerovatnih 135 pogodaka od 145 šuteva. Njegova statistika govori više od riječi o njegovoj igri.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Ekipa Efesa neprestano je imala lidere, zbog kojih ostali igrači ne mogu lako da dođu do izražaja. Vrlo je slična sudbina i Kaja Džounsa, koji je u tim iz Istanbula stigao 2025, direktno iz NBA lige. Ipak, momak rođen na Bahamima zaslužuje mnogo više pažnje, ako ni zbog čega drugog, onda zbog poprilično zanimljive statistike.

Čovjek od zadatka, igrač od povjerenja, kako god ga nazvali - u pitanju je jedan od igrača koji ima najblistaviju statistiku. Možda njegov učinak nije ono što je vredno pažnje, pošto prosječno bilježi 2,8 poena i ima 3,7 skokova, za nešto manje od 15 minuta na terenu, ali nepogrešivost u skromnom broju šuteva je zapravo glavni faktor ove priče.

Izlišno bi bilo bilo kog igrača pitati koliko je, recimo, promašio šuteva u posljednjih godinu dana. Osim što je neprebrojivo, postaje i besmisleno. Ipak, kad je u pitanju Kaj Džouns, to pitanje zvuči više nego logično. Zašto? Zato što on gotovo da ne promašuje. Baš to pitanje Džounsu je postavio Donatas Urbonas, novinar Basketnjuza, a kako košarkaš Efesa nije imao odgovor, uskoro ga je saznao.

Tačan odgovor je 10. Svega 10 promašenih šuteva za godinu dana u dresu Efesa.

Kako igra Kaj Džouns?

Od dolaska u Evropu, Džouns je pogodio nevjerovatnih 135 od 145 šuteva iz igre u Evroligi i turskom prvenstvu. Statistika kaže da je to 93,1 odsto uspješnosti. Kad je u pitanju elitno takmičenje, ova statistika kaže da je njegov procenat šuta iz igre istorijskih 91,7 odsto, odnosno 66/72. Iako možda nema veliku minutažu, jasno je da je reč o statistici koja nije jednostavna, o čemu svjedoči da nijedan igrač u Evroligi koji je imao više od 50 šuteva u takmičenju nije uspio da nadmaši njegovih 92,1 posto iz prošle sezone.

Novinar je dodao i da je Džouns tokom poslednjih 12 meseci uputio tačno šest šuteva van reketa, kao i da je za to zaslužan Džejms Harden, koji ga je naučio kako da čita igru.

"Kada sam igrao sa Hardenom, prije svake utakmice tražio je od mene da dođem do njega i kažem mu kako protivnička ekipa obično brani pik-en-rol. To mi je mnogo pomoglo jer sam naučio kako da čitam igru", odgovorio je bivši košarkaš Klipersa.

"Jednostavno bolje razumijem igru"

Centar koji ne šutira za tri poena trenutno u Evroligi ima 89 posto uspješnosti poslije šest utakmica. Sa linije penala je nepogrešiv, a važan je igrač tima i na skoku. Nema sumnje da će Pablo Laso imati priliku da i u nastavku sezone koristi sigurnost momka sa Bahama u nekim od najvažnijih mečeva, posebno jer je i sam istakao da poslije godinu dana u Evropi mnogo bolje razumije igru.

"Mislim da sam jednostavno bolje razumio šta je sve potrebno da bi se pobjeđivalo", rekao je osvrćući se na napredak na početku druge sezone u Evropi. "Više sam analizirao snimke utakmica, dobijao veću minutažu i bolje razumio igru", dodao je.

"Kada sam bio mlađi, razmišljao sam: 'Hajde da pokažem da mogu i ovo...' Kako stariš, shvatiš da je zapravo sve u pobjeđivanju. Nije važno šta ćeš da pokažeš... Važno je samo da postigneš poene i pobijediš", zaključio je.