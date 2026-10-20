Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno otkrio je kako stoje stvari u pregovorima sa NBA.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Pregovori na relaciji Evroliga-NBA ne idu u dobrom smjeru, što je jasno iz najnovijeg oglašavanja izvršnog direktora evropskog takmičenja Ćus Buena. Prema njegovim riječima, Evroliga je i dalje otvorena za dogovor, ali upozorava da košarci na Starom kontinentu prijeti "katastrofa", ako NBA odluči da osnuje rivalsko takmičenje.

Posebno NBA takmičenje u Evropi dovelo bi do fragmentacije tržišta, a postojećim klubovima Evrolige bi odlazak donio prevelike gubitke, jasna je poruka čelnika Evrolige.

"Evroliga ostaje otvorena za dalje pregovore sa NBA ligom o potencijalnom partnerstvu u Evropi, uprkos tome što je odbila prvobitni prijedlog te lige", rekao je Ćus Bueno i nastavio:

"Ako odluče da uđu na ovo tržište, to će biti katastrofa. I oni to znaju, mi to znamo, a mi to ne želimo. Imali smo određene razgovore nakon Koma. Stav vlasnika bio je veoma jasan. Uvijek ćemo biti otvoreni da saslušamo i razgovaramo sa NBA ligom o bilo kakvom potencijalnom dogovoru. Ali to mora da ima smisla za nas. Telefonske linije su otvorene, pa ako nešto ranije nije funkcionisalo, možda postoji nešto što bi moglo da uspije u budućnosti."

Klubovi Evrolige prelaze u NBA Evropa?

Bueno sumnja da će klubovi Evrolige preći u potencijalno takmičenje NBA Evropa, pogotovo što su se obavezali na nove desetogodišnje licence, koje će biti transformisane u franšize.

"Ne vjerujem da će se to dogoditi. Mislim da timovi žele da ostanu zajedno i da djeluju zajedno. To je ono što čujem, a čuli smo i od svih njih na sastanku na jezeru Komo. Ako dođe do podjele, gubi se vrijednost, a korist od toga ima neko treći. Jedna od stvari koju ne želimo jeste dalja fragmentacija."

Svih 13 akcionara Evrolige potpisalo je desetogodišnje ugovore vezane za novi strateški plan širenja takmičenja, što znači da bi odlazak mogao da povuče ozbiljne finansijske posljedice.

"Ako žele da odu, postoji penal koji mogu da plate, a klubovi takođe mogu da zahtijevaju naknadu štete pojedinačno. Izgubili bi više od 80 miliona evra, koliko vrijede njihovi udjeli", objasnio je Bueno.

"Ako bi ikada poželjeli da se vrate, morali bi da plate iznos koji bude važeći u trenutku kada podnesu zahtjev za povratak. Dakle, smatram da bi mnogo izgubili ukoliko bi otišli", zaključio je.

U svakom slučaju, Evroliga je otpočela proces prelaska na franšizni sistem. Nakon što to urade 13 akcionara, biće dodijeljeno osam stalnih licenci, a više informacija biće poznato u novembra. Partizan i Crvena zvezda su u igri za ova mjesta, ali navodno postoji pet klubova koji su prije njih u redu za dobijanje statusa franšize