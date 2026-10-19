Pojačanje Sakramenta Ben Simons će morati na dugu pauzu, nakon što je povrijedio ahilovu tetivu na treningu.

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Sakramento je dobio izuzetno loše vijesti. Kingsi su samo nekoliko dana pre početka ligaškog dijela sezone ostali bez ljetnjeg pojačanja - Ben Simons (30) je pokidao desnu ahilovu tetivu tokom treninga. Prema prvim predviđanjima, propustiće cijelu sezonu.

Simons se slomljen poslije poraza oglasio na društvenim mrežama, pokušao je da pronađe riječi utjehe i za sebe, karijeru, ali i navijače, obećavajući da će se vratiti na teren jači nego što ga je napustio. "I ranije sam se suočavao sa izazovima koji su me stavljali na iskušenja mentalno, fizički i emotivno, ali sam svaki put uspijevao da pronađem način da ih prevaziđem. Ova povreda je još jedno poglavlje na mom putu, a ne kraj moje priče.

Nikada nije lako biti van terena i daleko od igre koju volim, posebno nakon svega što sam prošao da bih se vratio. Ipak, ako sam nešto naučio, to je da te ne definišu nedaće sa kojima se suočavaš, već način na koji na njih odgovaraš. I ranije sam padao, ali sam uvijek pronalazio način da se podignem. Ovog puta neće biti drugačije", zaključio je on.

Sakramento je ovog ljeta doveo Simonsa

Izostanak Simonsa sa terena nije problem samo za prvog pika prve runde 2016, već i za Kingse. Momak rođen u Melburnu trebalo je da se vrati košarci i ponovo pokaže raskošni talenat nakon što je ovog ljeta stigao uz jednogodišnji ugovor od 3,5 miliona dolara. Minule sezone je bio dio Klipersa, ali je godinu propustio kako bi se oporavio. U predsezoni je pronalazio ritam, bilježio je 10,5 poena, imao je i po četiri skoka i asistencije.

Simons je, nažalost, još jednom pokazao da jednostavno nema sreće. Brojne povrede i problemi odvojili su ga od terena, gdje je bio viđen kao jedan od momaka koji će pisati istoriju NBA lige. Mjesto prvog pika je to nagovijestilo, ali su povrede leđa, problemi sa mentalnim zdravljem i brojne druge prepreke stale na put Benu Simonsu.

Prema tome, Sakramento će novu sezonu morati da započne bez Simonsa, a to će učiniti u noći između srijede i četvrtka u 4.30 ujutru. Problem Kingsa nije samo Australijanac već i Malik Monk, koji je povrijedio skočni zglob. Maksim Rejno i Dilan Kardvel su van terena do novembra, pa je situacija u kojoj se ovaj tim nalazi daleko od sjajne.