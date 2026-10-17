Računajući ABA ligu i FIBA Ligu šampiona, Aleksandrovčani su ove sezone ostvarili samo jedan trijumf.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Peti meč u sezoni - četvrti poraz za Igokeu.

Računajući ABA ligu i FIBA Ligu šampiona, Aleksandrovčani su ove sezone ostvarili samo jedan trijumf, a večeras su u regionalnom takmičenju doživjeli neuspjeh u duelu sa Cedevita Olimpijom - 81:93.

IGOKEA - CEDEVITA OLIMPIJA 81:93 (23:23, 18:20, 17:25, 23:25)

Veoma tvrd meč odigran je u prvom poluvremenu, sa mnogo prekršaja i čak 45 slobodnih bacanja (na kraju 84), gdje nijedna ekipa nije uspjela da stekne osjetniju prednost.

U trećoj četvrtini bolja igra gostiju, koji su sredinom ove dionice stekli do tada maskimalnih 11 poena prednosti (45:56). Ipak, serijom 8:0 (dvije trojke Kovačevića), Aleksandrovčani su se brzo vratili u meč. Uslijedila je nervoza, tehnička za domaću klupu i trenera Stefanovića, pa su gosti ponovo došli do dvocifrenog plusa (54:64).

Početkom četvrte četvrtine vidjeli smo 13 poena prednosti za goste (58:71) i tada je bilo jasno da će "igosi" doživjeti novi poraz. Prelomljen je susret u tim trenucima, a Cedevita Olimpija ubrzo zatim stekla je maksimalnih "plus 14" (61:74). Gosti su sačuvali visoku prednost i na kraju trijumfovali 93:81.

Petar Kovačević sa 23 i Lazar Stefanović sa 17 poena prednjačili su u Igokei, dok je 13 dodao Džoel Armotrejding. U pobjedničkom timu najefikasniji sa 21 poenom bio Entoni Koven. Džordan Gejni ubacio je 16 poena, a Urban Kroflič 10.

Igokea ostaje na jednom trijumfu, protiv Slovana na otvaranju sezone u regionalnoj ligi, a u narednom kolu ponovo će biti domaćin. Ovaj put u Laktaše stiže Crvena zvezda.



