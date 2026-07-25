Nekadašnji saigrač Nikole Jokića Kentavijus Koldvel Poup želi da ide u Filadelfiju i da zaigra sa Lebronom Džejmsom.

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Odluka Lebrona Džejmsa da potpiše za Filadelfiju iznenadila je mnoge. Sada kada se to dogodilo, počele su da „padaju domine“, odnosno da se pokreću razne spekulacije i mogući transferi. Mnogi igrači žele da pomognu „Kralju“ da dođe do titule, a među njima je i Kentavijus Koldvel-Poup.

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića čini sve što je u njegovoj moći kako bi se oslobodio trenutnog ugovora i prešao u redove Siksersa. On nije jedini, jer je jasno da će još igrača pokušati da dođe u tim sa Istoka i zajedno sa Lebronom, Džejlenom Braunom i Džoelom Embidom napadne šampionski trofej.

Vidi opis Raskida ugovor da bi igrao sa Džejmsom: Bivši Jokićev saigrač po svaku cijenu hoće kod Lebrona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: saolab / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia, Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/X/DNVR Nuggets / Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Poup i Memfis trenutno pregovaraju o raskidu ugovora. Veteran koji je specijalista za odbranu planira da potpiše sa Filadelfiju", poručio je novinar Kris Hejns.

Kentavious Caldwell-Pope and Memphis Grizzlies are negotiating a buyout and the veteran 3-&-D specialist intends to team back up with LeBron James and sign with the Philadelphia 76ers, league sources tell me.pic.twitter.com/938uLLvV2g — Chris Haynes (@ChrisBHaynes)July 25, 2026

Inače, Poup je u karijeri osvojio dvije NBA titule – prvu sa Lejkersima 2020. godine, upravo sa Lebronom u timu, a drugu sa Denverom tri godine kasnije. Bio je veoma važan dio šampionske ekipe Nagetsa, ali mu klub nije ponudio dovoljno novca za produžetak ugovora, pa je karijeru nastavio u Orlandu.