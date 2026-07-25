Donald Tramp ovog puta je dobio pitanje o debati između Majkla Džordana i Lebrona Džejmsa pa je isprozivao novog igrača Filadelfije,

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Donald Tramp je sve češće u centru pažnje zbog tema povezanih sa sportom. Prvo je umalo pokvario dodjelu medalja Španiji na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, a čak su morali da ga uklone sa zajedničke fotografije. Nakon toga dobio je pitanje vezano za košarku i nije se libio da iznese svoje mišljenje.

Novinari su ga pitali ko je za njega najbolji košarkaš svih vremena – Majkl Džordan ili Lebron Džejms. U svom prepoznatljivom stilu dao je odgovor, a tom prilikom javno je prokomentarisao i odnos sa „Kraljem“, navodeći da ga ne voli.

„Majkl Džordan je moj prijatelj, igramo golf zajedno. Stvarno je dobar čovjek. Možda je Lebron rasista, možda ne voli Trampa, ne znam. Ali ja volim samo one ljude koji mene vole, tako da ću reći Džordan do kraja“, poručio je Tramp.

.@POTUSon the Jordan vs. LeBron debate: "Michael Jordan's a guy that's a friend of mine... and I think LeBron is—maybe he's a racist, but maybe he doesn't like Trump, I don't know—but I only like people that like me, so I would say Michael Jordan all the way."pic.twitter.com/xrfXOg2whP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)July 24, 2026

Džejms iznenadio mnoge

Lebron Džejms je prije nekoliko nedjelja donio odluku da napusti Lejkerse, a dugo se čekalo na zvaničnu potvrdu njegovog novog tima. Odluka je iznenadila mnoge, pošto je izabrao Filadelfiju. Sam je istakao da novac nije bio presudan faktor i da vjeruje da sa novim timom može da osvoji titulu.

„Ovo je moja posljednja odluka. Ne radim to zbog novca. Ne radim to zbog porodice. U ovom trenutku postavio sam sebi pitanje – zbog čega zapravo još igram? I dalje želim da se žrtvujem. I dalje želim da radim, napredujem, borim se, pobjeđujem i ponovo imam priliku da osjetim kako je osvojiti šampionsku titulu. Vjerujem da mogu da pomognem Filadelfiji da postane šampionski tim“, poručio je Lebron, koji je potpisao ugovor vrijedan osam miliona dolara.