Broni Džejms će morati samostalno da nastavi karijeru.

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Lebron Džejms napustio je Los Anđeles Lejkerse poslije osam godina, a karijeru će nastaviti, a vjerovatno i završiti u Filadelfiji. „Kralj“ je potpisao dvogodišnji ugovor sa Seventisiksersima, dok se sada postavlja pitanje kakva će biti budućnost njegovog sina Bronija Džejmsa, kojeg je otac doveo u Lejkerse.

Kako prenosi ESPN, za sada nema naznaka da će se Broni pridružiti legendarnom ocu, posebno zbog činjenice da su mu Lejkersi pokazali da računaju na njega. Klub mu je ovog ljeta garantovao ugovor vrijedan 2,3 miliona eura, čime su jasno stavili do znanja da i nakon Lebronovog odlaska žele da zadrže mladog Džejmsa.

Broni Džejms je član Lejkersa otkako je izabran kao 55. pik na NBA draftu 2024. godine. Tokom debitantske sezone on i Lebron Džejms ispisali su istoriju NBA lige, postavši prvi otac-sin tandem koji je zaigrao na istom NBA parketu.

U drugoj sezoni (2025/26) u dresu Lejkersa odigrao je 42 utakmice i bilježio prosjek od 2,7 poena i 1,1 asistencije po meču.

Iako je zapaženiju ulogu imao u nastupima za „Dži ligu“, gdje je na 14 utakmica prosječno postizao 15,6 poena, Broni je dobio značajnu priliku u završnici sezone, kada su Lejkersi imali velikih problema sa povredama. Nakon što su ostali bez Luke Dončića i Ostina Rivsa, mladi Džejms je neočekivano dobio šansu da pokaže kvalitet.

Spekulisalo se da bi Lebron mogao da povede sina u Klivlend Kavalirse, ali nakon odluke da potpiše za Filadelfiju, ta opcija više nije aktuelna.