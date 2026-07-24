Jedna od najvećih saga ovog ljeta u NBA ligi konačno je završena – Lebron Džejms karijeru nastavlja u Filadelfija Seventisiksersima, prenosi ESPN.

Izvor: Profimedia

Vijest je objavio sam košarkaš na društvenim mrežama, koji će na taj način vjerovatno ispisati poslednju stranicu u svojoj karijeri.

- Još jedno prvenstvo. Vjerujem da mogu pomoći da Filadelfija postane šampionska ekipa i toliko sam uzbuđen što ću oživjeti novu bazu navijača i započeti ovo nevjerovatno putovanje još jednom zadnji put. Hvala Los Anđelesu. Majami zauvijek volim i sjeveroistočni Ohajo će uvek biti dom.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames)July 24, 2026

Mislio sam da sam završio kada se sezona završila. Nisam bio spreman da to objavim, i znao sam da mi treba malo vremena da zaista odlučim, ali bio sam prilično siguran da sam odigrao svoju poslednju utakmicu. Bio sam iskren na toj poslednjoj konferenciji za štampu kada sam rekao da moram da se pogledam u ogledalo i odlučim da li još uvijek volim ovu igra. Još uvijek iskreno volim ovu igru, i imam još šta da dam. Poslednjih nekoliko nedelja je zaista bilo posebno. Nikad nisam mogao da nemam blage veze šta da radim i uzmem pravo vrijeme samo da razmislim. Imao sam nekoliko sjajnih mjeseci i sa svim ljudima koje volim odlučim.

Ovo je moja konačna odluka. Ne idem zbog novca. Ne idem zbog porodice. Šta ja zapravo igram u ovom trenutku? I dalje želim da se žrtvujem. I dalje želim da radim. I dalje želim da se mučim. I dalje želim da se takmičim, da pobijedim i da imam šansu da osjetim ukus pobjede - napisao je Lebron Džejms na društvenoj mreži "X".