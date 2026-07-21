Pajola je sa crno-bijelima iz Humske potpisao ugovor na dvije sezone

Izvor: MN Press

Alesandro Pajola je novi košarkaša Partizana.

Pajola je sa crno-bijelima iz Humske potpisao ugovor na dvije sezone.

Doskorašnji igrač Virtusa iz Bolonje nije promijenio boje, iako se šuškalo da će završiti u Crvenoj zvezdi zbog dobrih odnosa sa Milošem Teodosićem.

Međutim, kako je saopštio pbg.news, Pajola je završio u Partizanu.

Riječ je o košarkašu koji je kompletnu profesionalnu karijeru proveo u Virtusu, sa kojim je osvojio Evrokup i FIBA Ligu šampiona, a ovo će mu biti prvi inostrani angažman u životu.