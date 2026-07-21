Aleksej Pokuševski se oprostio od Partizana.

Izvor: MN Press

Aleksej Pokuševski se upravo oprostio od Partizana. Krilni košarkaš koji je došao među crno-bijele kao veliko pojačanje direktno iz NBA lige 2024. godine osvojio je sa Partizanom dve titule, jednu u ABA ligi i jednu u Košarkaškoj ligi Srbije i sada napušta Beograd.

Partizan nije odlučio da aktivira opciju po kojoj je mogao da ga zadrži još godinu dana i sada je nekadašnji košarkaš Olimpijakosa, Oklahome i Šarlota slobodan u izboru nove sredine. U emotivnoj poruci priznao je da nije sve bilo onako kako je želio u Beogradu.

"Grobari hvala na ogromnoj podršci, Nije se sve završilo onako kako sam sanjao. Htio sam više i ka tome radio jako. ali ostajem vjeran navijač ove svetinje od koje niko i ništa neće biti veće! Drago mi je što sam mogao da ostavim neki trag i svoje snove ostvarim. Do sledećeg viđenja", napisao je on.

"Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je donio odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamjenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine. Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere!", napisao je KK Partizan u svom obraćanju.

(MONDO, N.L.)