Panatinaikos još nije završio sa pojačanjima, u planu je makar još jedan igrač.

Izvor: MN Press

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović ima strašan tim u Panatinaikosu, ali je u potrazi za još jednim pojačanjem na spoljnim pozicijama. Kako su objavili španski mediji, Riki Rubio nije bio voljan da pređe u Atinu, a najnovije informacije govore da mu je još jedan igrač rekao „ne“. U pitanju je košarkaš Real Madrida Teo Maledon.

On ima važeći ugovor sa Madriđanima do juna 2027. godine, a prošle sezone prosječno je bilježio 11,6 poena, 3,6 asistencija i 2,5 skokova po meču, što je bilo dovoljno da privuče interesovanje Panatinaikosa.

O kakvom igraču je riječ bilo je jasno još dok je nosio dres Asvela, a pošto ima tek 25 godina, pred njim je velika karijera.

Kako su prenijeli grčki mediji, Maledonu je ponuđena znatno veća suma od one koju zarađuje u Realu, ali on u ovom trenutku ne želi da mijenja košarkašku sredinu.

Koga je sve doveo Panatinaikos?

Obradović je u Atini zatekao sjajan roster, a nakon njegovog dolaska „zelenima“ su se pridružili Mustafa Fal, Branku Badio, Isak Bonga i Geršon Jabusele.

Osim Maledona, u priči sa Atinjanima pominjao se i Silvan Fransisko, koji se dogovorio sa Asvelom, ali su se pojavili neočekivani finansijski problemi, pa će Grci pokušati da iskoriste situaciju.

I bez njega, Panatinaikos ima tim sposoban za najveće domete.