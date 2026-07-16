Trener Panatinaikosa Željko Obradović ima tim vrijedan pehara Evrolige, ali zvjezdana imena su za sada samo slovo na papiru...

Izvor: MN Press

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se u Panatinaikos posle 14 godina i pokušaće da osvoji šestu titulu evropskog prvaka za atinskim velikanom. Njegova filozofija ostaje nepromijenjena - tim je iznad pojedinca, iako će u novoj sezoni moći da računa na neke od najvećih zvijezda evropske košarke.

U intervjuu za grčke medije je još jednom ponovio kako je Atina njegova druga kuća i podsjetio se odnosa sa velikim prijateljem Pavlosom Janakopulosum koji je bio na čelu kluba u njegovom prvom mandatu.

"Već sam to nekoliko puta rekao. Zaista sam srećan što sam se vratio ovdje. Počeo sam da radim prije desetak dana sa svim ljudima ovdje kako bih razumio promene koje su se desile otkako sam napustio klub. Veoma sam srećan što sam ovdje. Svaki dan provodim u kancelarijama sa kolegama, pokušavajući da uskladim sve detalje kako bi sve bilo spremno za početak priprema na najbolji mogući način", rekao je Obradović i nastavio:

Vidi opis "Svi moraju da shvate": Željko Obradović ne odustaje od svoje filozofije, ovo je poruka najvećim zvijezdama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Mnogo toga se promijenilo. Sada je to zaista vrhunska organizacija. Svi koji ovde rade su izuzetno ozbiljni profesionalci. Mladi ljudi, puni entuzijazma. I naravno, uslovi koje sada imamo u dvorani OAKA su potpuno drugačiji. Treninzi, cjelokupna infrastruktura... Sve je zaista divno."

Kada je stigao na potpisivanje ugovora u Atinu, u OAKA areni ga je sačekalo oko pet hiljada najvjernijih pristalica. Priznao je da to nije očekivao...

"Ne, naravno da ne. To smo rekli i na konferenciji za novinare sa Dimitrisom Janakopulosom. Nisam to očekivao. Kada sam izašao pred njih, bilo je to veliko iznenađenje za mene. Želim da zahvalim svima koji su došli da mi pruže podršku. Uvijek insistiram na jednoj stvari: svi moramo biti jedna porodica. Navijači su najvažniji dio ovog kluba, jer bez njih ništa nema smisla. Zato, još jednom - hvala vam. I zaista bih želio da ih zamolim da budu uz nas i u teškim trenucima. Oni to već znaju i uvijek pružaju podršku timu i klubu."

Odnos sa porodicom Janakopulos

Željko Obradović napravio je pauzu posle napuštanja Partizana, a kada je stigla ponuda Dimitrisa Janakopulosa, nije se previše dvoumio. Povezanost sa porodicom koja je godinama vlasnik Panatinaikosa je bila veliki faktor.

"Bez sumnje. Ono što smo ovdje doživjeli zaista je ličilo na porodicu. Tako su se prema meni ophodili gospodin Pavlos, Tanasis i Kostas. I, naravno, Dimitris, koji je tada bio mlađi. Riječ je o čovjeku koji zaista želi da učini sve za Panatinaikos. Razgovor sa njim bio je veoma otvoren i obojica smo shvatili da je ovo za mene odlična prilika. I još jednom mu hvala što me je vratio ovdje."

Posebno je govorio o odnosu sa Pavlosom Janakopulosom. "O tome sam mnogo puta govorio. Mnogi me pitaju za gospodina Pavlosa i ostalu dvojicu braće. Ali, ako govorimo konkretno o gospodinu Pavlosu, on je bio čovjek koji je gotovo svake večeri dolazio ovdje, zajedno sa gospodinom Tanasisom. Prilazili su svakome od nas pojedinačno da pitaju da li imamo neki problem. Uvijek su to činili na veoma ljubazan i lep način, trudeći se da pomognu svima nama, a posebno meni. Tokom 13 godina saradnje, nikada, ni na trenutak nisam imao ni najmanji problem sa njim. Postojalo je međusobno poštovanje. Naravno, poštovao sam ga jer je bio predsjednik i stariji čovjek. Proveli smo divne trenutke zajedno. Bio je lider u svakom smislu te riječi. Kao što sam rekao, uvijek je pokušavao da pomogne, prije svega meni kao treneru, ali i svima koji su ovde radili. Zaista mu je bilo stalo do svakoga."

Tim iznad svega

Izvor: Oryk HAIST / imago sportfotodienst / Profimedia

Upitan je koliko mu znači što u sastavu imate igrače poput Kostasa Slukasa, Matijasa Lesora i Isaka Bonge, koji su već upoznati sa njegovim sistemom rada i filozofijom.

"Mislim da smo već imali veoma dobar sastav. Uz nove igrače, vjerujem da ćemo biti na nivou koji nam omogućava da se nosimo sa bilo kojim timom. Evroliga je izuzetno teška. I grčko prvenstvo će ove godine biti sasvim drugačije. Pomenuli ste neka imena, poput Kostasa, Matijasa i Ajzaka, koje sam ranije trenirao. Smatram da je to velika prednost i za mene i za njih, jer se već poznajemo. Moramo da izgradimo potrebnu hemiju, zasnovanu na međusobnom poštovanju. Za mene su svi igrači važni i biće važni i ubuduće. Od samog početka trudiću se da im objasnim kakvi su ovde zahtjevi, šta znači biti igrač Panatinaikosa i, naravno, šta podrazumijeva naporan rad - kao i uvijek."

Biće ključno nametnuti svoju filozofiju... "Ravnoteža između napada i odbrane je veoma važna. Imamo mnogo talentovanih igrača, ali moramo da igramo kao tim. To je ključ svega. Filozofija je veoma jednostavna. Tim je važniji od bilo koga od nas, čak i od mene. Ako svi tako razmišljamo, onda će sve biti mnogo lakše."

Šta bi za njega predstavljalo uspjeh? "Sadašnjost i budućnost su mnogo važnije. Želim da vidim tim koji će se boriti. Želim da posle svake utakmice naši navijači budu zadovoljni načinom na koji igramo. Mislim da je to važnije od svega drugog."

Samo jedna riječ je bila dovoljna da opiše svoju vezu sa Atinom. "Sreća. To je prava riječ, bez sumnje. To je nevjerovatan grad i moj odnos sa njim je uvijek postojao. Bila mi je čast da budem proglašena počasnim građaninom Atine, tako da je na neki način smatram i svojim gradom."

Imao je i poruku za navijačime Panatinaikosa pred novi početak. "Kao što sam rekao, želim da nakon svake utakmice shvate da tim, kao i svi mi koji radimo za njega, dajemo sve od sebe. To je prvi korak koji moramo da napravimo. Što se tiče daljeg toka, svjestan sam očekivanja. Znam da je ovaj klub stvoren da osvaja svaku titulu u svakom takmičenju i upravo ćemo to pokušati da učinimo, jasan je Obradović.