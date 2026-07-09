Kako prenosi grčka "Gazeta" Panatinaikos izdvaja čak 42 miliona eura samo na igrački kadar...

Izvor: MN Press

Imao je Panatinaikos i minule sezone "drim tim" na papiru, ali ono što spremaju na čelu sa Željkom Obradovićem probija sve granice. Atinski velikan će u svom timu nekoliko najplaćenijih igrača u Evropi, a grčki mediji otkrivaju tačne cifre od kojih će vam se zavrtjeti u glavi. Gazda "zelenih" Dimitris Janakopulos je "sklopio pakt" sa najtrofejnijim trenerom na Starom kontinentu i želi da mu pomogne da osvoji jubilarnu 10. titulu u Evroligi.

Budžet Panatinaikosa za narednu sezonu iznosi preko 60 miliona eura (oko 42 miliona ide samo na igrački kadar), prenosi grčka "Gazeta". Posle potpisa Željka Obradovića, poseban potres izazvao je povratak Geršona Jabuselea u Evropu. Francuski centar zarađivaće nevjerovatnih četiri miliona eura po sezoni, a ugovorom se obavezao na najmanje tri.

On će biti treći igrač među "zelenima" koji će zarađivati više od 4 miliona eura godišnje, nakon Kendrika Nana (4,5 miliona eura) i Najdžela Hejs-Dejvisa (takođe 4,5 miliona eura).

Sledeći je Matijas Lesor sa 2,7 miliona eura godišnje, zatim Huančo Ernangomez (2,2 miliona eura godišnje), Isak Bonga (2,150 miliona eura godišnje) i Kostas Slukas (2 miliona eura godišnje).

Džedi Osman zarađuje 1.700.000, Mustafa Fal 100.000 eura manje (1.600.000), Dinos Mitoglu nakon obnavljanja ugovora (1.500.000 eura), Džerijan Grant 1.400.000, Branku Badio 1.300.000 i Nikos Rogavopulos 1.100.000

Manje od milion eura godišnje imaju Vasilis Toliopulos (500.000 eura), Panajotis Kalaicakis (450.000 eura), Dimitris Moraitis (350.000 eura), Lefteris Mancukas (300.000 eura) i Janis Kuzeloglu150. 000 eura

Što se tiče Željka Obradovića, njegova godišnja plata iznosi 4 miliona eura, dok njegovi pomoćnici zarađuju ukupno milion eura. Takođe, Panatinaikos i dalje ima obaveze prema Erginu Atamanu i njegovim pomoćnicima kojima slijedi oko 2 miliona eura nakon raskida ugovora.

Ne treba zaboraviti da je atinski velikan platio obeštećenje za trojicu igrača - 1.500.000 eura Valensiji za Branka Badija, 700.000 Partizanu za Isaka Bongu i na kraju još 650.000 eura Real Madridu za Geršona Jabuselea.

Plate trenera i igrača Panatinaikosa: