Trener Panatinaikosa Željko Obradović govorio je o budućnosti u Atini i timu koji sprema za narednu sezonu

Izvor: MN Press

Bivši trener Partizana, a sada šef stručnog štaba Panatinaikosa Željko Obradović govorio je o povratku u Atinu, mogućim pojačanjima ekipe, kao i o navijačima kluba koji će predvoditi naredne sezone. U razgovoru za Playmakers osvrnuo se i na Isaka Bongu.

Ono što najviše zanima navijače Partizana svakako je situacija oko Isaka Bonge. Njemački reprezentativac, prema navodima medija, nalazi se na radaru Panatinaikosa, a Obradović je kratko prokomentarisao te spekulacije.

„Ko zna... Možda ću jednog dana vidjeti Bongu ovdje. Nadam se“, rekao je.

Vidi opis Obradović progovorio o Bongi, pa zagolicao maštu: "Ko zna, možda ga vidimo u Panatinaikosu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Panathinaikos BC Br. slika: 12 12 / 12 AD

„Ljeto je i normalno je da se pojavljuju razne glasine. To je dio posla novinara da imaju o čemu da pišu“, dodao je.

Trener Panatinaikosa otkrio je i da će se njegovom stručnom štabu pridružiti bivši centar tog kluba Majk Batista.

„Razgovarao sam sa njim i zaista sam srećan što ćemo ponovo sarađivati. Važno mi je da u stručnom štabu budu ljudi koji osjećaju Panatinaikos. Moramo svima pokazati da smo jedna velika porodica“, poručio je Obradović.

Govoreći o povratku u Atinu, priznao je da nije očekivao ovakav doček.

„Iskreno, nijesam očekivao toliki broj ljudi. Vidi se da postoji naklonost prema meni. Lijepo je govoriti o onome što je bilo, ali sada moramo da gledamo naprijed“, kazao je.

Šta je Obradović rekao o povratku u Panatinaikos?

Izvor: EPA/Toms Kalnins

Dodao je da mu povratak u Panatinaikos predstavlja veliku priliku.

„Ovo je za mene velika šansa i važan korak u karijeri. Zahvalan sam Dimitrisu Janakopulosu na povjerenju i prilici da se vratim. Ovdje sam sreo mnogo ljudi sa kojima sam već ranije radio. Biće potrebno strpljenje da izgradimo ono što želimo.“

Kada je riječ o planovima za narednu sezonu, Obradović ističe da je najvažnije da svi u klubu razumiju način rada.

„Najbitnije je da svi razumiju kako želimo da radimo. Razgovaraću sa svim igračima, sa Kendrikom Nanom, Huančom Ernangomesom. Kostas Slukas je trenutno na odmoru, ali planiram da stupim u kontakt sa svima“, zaključio je Obradović.