Slovenački košarkaš Vlatko Čančar vraća se u klub u kome se afirmisao kao igrač.

Izvor: MN Press

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar nastaviće karijeru u San Pablo Burgosu, čiji je dres već nosio tokom 2018. i 2019. godine. Upravo odatle se otisnuo u NBA, gde je potpisao za Denver Nagetse i dijelio svlačionicu sa najboljim centrom na planeti, Nikolom Jokićem.

Dvadesetdevetogodišnji as već neko vrijeme kuburi sa povredama koje su mu skratile karijeru u najjačoj ligi, a potom nije uspio da se dokaže ni u Evroligi. Prošle sezone je nastupao za Olimpiju iz Milana, stigao je kao veliko pojačanje, ali je doživio peh i odigrao samo dvije utakmice.

Odlučio je da "oživi" karijeru u Bugosu gdje je bilježio neke od najboljih partija u karijeri, koje su ga i preporučile Nagetsima. Transfer je potvrdio njegov menadžer Miško Ražnatović.

Nba champion, Vlatko Cancar returned to San Pablo Burgos!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)July 21, 2026

Čančar sigurno ima kvalitet za najveću evropsku scenu, ali ćemo ga od naredne sezone gledati u Evrokupu. San Pabloo Burgos će za rivale u grupi imati Le Man, Hapoel Jerusalim, Cedevita Olimpiju, Dertonu, Aris, Rostok i Rigu.