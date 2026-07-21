Od naredne sezone će Dejvid Rodi će nositi dres Hapoela iz Jerusalima i to pošto je do skoro bio saigrač Nikole Jokića u Nagetsima

Izvor: MN Press

Saša Obradović doveo je NBA pojačanje. Dejvid Rodi (25) će od naredne sezone nositi dres Hapoela iz Jerusalima. Sa izraelskim timom će pokušati kroz Evrokup da se domogne Evrolige. I to pošto je do skoro bio i saigrač Nikole Jokića u Denveru.

Amerikanac igra na poziciji krilnog centra i 2022. godine je izabran kao 23. pik na draftu od strane Filadelfije. Odmah je trejdovan u Memfis i tamo je počeo karijeru. igrao je još za Finiks, Atlantu, Filadelfiju, Hjuston i Denver.

"Prvobitno mu je ponuđen dvogodišnji ugovor od 2,2 miliona dolara, ali je to odbio. Pregovori su nastavljeni i dogovor je postignut kada je ponuda povećana na 1,5 miliona eura po sezoni", navodi se u tekstu izraelskog "Sport5".

Rodi je najbolju sezonu imao u Memfisu kada je na 48 mečeva imao prosjek od 8,4 poena, 4,2 skoka i 1,6 asistencija po utakmici. U Denveru je odigrao samo pet mečeva i imao prosjek od osam poena po utakmici.