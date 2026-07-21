Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva ponovo neće igrati na domaćem terenu usled pogoršanja situacije na Bliskom istoku.

Izvor: MN Press

Evroliga je krenula sa velikim reformama takmičenja, ali im situacija na Bliskom istoku otežava planove. Prema trenutnim informacijama, Hapoel iz Tel Aviva će i naredne sezone imati dvije baze - Sofiju i Tel Aviv. Tim za koji igra srpski as Vasilije Micić počinje pripreme u Bugarskoj, a u zavisnosti od okolnosti, donosiće se naredni koraci.

Hapoel Tel Aviv je zvanično objavio da će sezonu 2026/27 krenuti u Bugarskoj zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u Izraelu. Kako se navodi u saopštenju Izraelaca - cilje je obezbijediti što bolje pripreme za predstojeću sezonu.

Ekipa će u početku biti stacionirana u glavnom gradu Bugarske, a ova odluka ima za cilj da svede na minimum potencijalne promjene u rasporedu, a istovremeno omogućava brzo prilagođavanje okolnostima.

Iz Hapoela su takođe naglasili da ova odluka nije konačna i da će nastaviti pažljivo da prate razvoj situacije. Ukoliko se bezbjednosne prilike poboljšaju, ponovo će razmotriti mogućnost vraćanja u domovinu. Za sada to nije izvjesno.

Evroliga će sigurno dobro razmotriti sve aspekte jer je prošle sezone platila ceh prerano donijete odluke. Iako su dali dozvolu Izraelcima da se vrate kući, uslijedilo je pogoršanje bezbjednosne situacije, pa su morali da mjenjaju planove.

Podsjetimo, nekoliko igrača je zatražilo da napusti klub, a među njima je i Kris Džouns koji je prešao u Crvenu zvezdu. Ubrzo je na Mali Kalemegdan stigao i Džonatan Motli, pa će biti zanimljivo vidjeti kakav tim će Dimitris Itudis imati na raspolaganju u novoj sezoni.