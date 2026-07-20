Gordan Petrić više neće obavljati funkciju selektora reprezentacije Srbije do 19 godina poslije neuspjeha na Evropskom prvenstvu.
Gordan Petrić više nije selektor mlade reprezentacije Srbije. Došlo je do rastanka sa FSS i neće voditi ekipu do 19 godina prenosi "Meridian". Dvije strane su se dogovorile i doneta je zajednička odluka o razlazu.
Poslije užasnih rezultata i debakla na nedavno završenom Evropskom prvenstvu gdje je Srbija okončala takmičenje bez ijednog boda i ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo, ova odluka nije iznenađujuća. Ubjedljiv poraz od Hrvatske u Velsu (3:0) bio je izgleda kap koja je prelila čašu.
Gordan Petrić više nije selektor Srbije: Kraj saradnje posle debakla na Evropskom prvenstvu
Ne treba zaboraviti da Petrić nije mogao da računa na najbolje igrače koji se nisu odazvali pozivu iz raznih razloga - Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević, Vasilije Kostov, Adem Avdić, Mihajlo Cvtković, Andrej Bačanin.
Reprezentaciju Srbije do 19 godina predvodiće Slađan Nikolić i ekipu sada čeka druga runda kvalifikacija za Evropsko prvenstvo gdje će "orlići" igrati as Crnom Gorom, Azerbejdžanom i Farskim Ostrvima.