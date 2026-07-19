Kapiten Partizana Vanja Marinković otkrio je da se oporavlja od teške povrede Ahilove tetive i da se nada povratku na teren na jesen.

Izvor: YouTube/Kole Point

Kapiten Partizana Vanja Marinković doživio je najtežu povredu u sportu još 23. januara na meču protiv Hapoela u Evroligi, a kako sada stvari stoje - pred njim je još nekoliko mjeseci oporavka. To je potvrdio u podkastu "Kole Playbook" kod komentatora Nenada Kostića kome je otkrio da za sada sve teče po planu.

"Dobro je, za ovaj period čak i neočekivano odlično", rekao je Vanja Marinković koga treba očekivati na jesen opet u dresu svog Partizana:

"Prošlo je pet i nešto mjeseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za tri, tri i po mjeseca, ako sve bude kako treba.Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi", dodao je kapiten crno-bijelih koji se dugo nije oglašavao u javnosti.

Davno je bio kraj januara i muk koji smo vidjeli na parketu, kada se Vanja Marinković samo srušio. Nije mogao da nastavi meč i vrlo bržo potvrđeno je da je pukla Ahilova tetiva.

"Jedna od najtežih povreda u sportu, a moja je bila prilično komplikovana. Doktor koji me je operisao rekao je da skoro nije vidio takvu povredu Ahilove tetive. Vjerovatno je riječ o tome što sam vukao povredu već nekoliko godina, nisam je skroz zaliječio, stres, razne okolnosti, sve je to dovelo do toga", rekao je Marinković.

"Najbitnije je da se pomiriš s tim da se to dogodilo i da ne gledaš u nazad, već unaprijed. Teško je, jer si van terena 10 mjeseci, to niko ne voli, ali da bi se što prije vratio, moraš da budeš pozitivan i da imaš prave ljude oko sebe", zaključio je on.

Marinković će i naredne sezone igrati Partizan, a danas je dobio i prvog novog saigrača u vidu Kevarijusa Hejsa.