Partizan je ozvaničio prvo ovosezonsko pojačanje, Kevarijusa Hejsa.

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Dugo su navijači Partizana čekali, ali su dočekali. Upravo je crno-bijeli klub ozvaničio svoje prvo pojačanje i to je centar Kevarijus Hejs. Dugo se pisalo i pričalo o tome da je njegov transfer u Beograd gotova stvar, a sada je to i zvanično.

"Doskorašnji centar Monaka, prvo je zvanično pojačanje Partizan Mocartbeta ovog ljeta. Dvadesetdevetogodišnji košarkaš sa evroligaškim iskustvom iz Žalgirisa, PAriza, ASVEL-a i Monaka potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-bijelima i priključiće se timu na početku priprema za sezonu 2026/27", piše u saopštenju Partizana.

Doskorašnji centar Monaka, prvo je zvanično pojačanje Partizana Mozzart Bet ovog leta. Dvadesetdevetogodišnji košarkaš sa evroligaškim iskustvom iz Žalgirisa, Pariza, ASVEL-a i Monaka, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima i priključiće se timu na početku priprema za…pic.twitter.com/1PrNLk6XQl — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 19, 2026

Veliki broj odlazaka iz Partizana je potvrđen do sada i očigledno je da nas čeka velika rekonstrukcija tima, ali je Kevarijus Hejs prvo pojačanje koje i zvanično stiže. Vidjećemo u narednim danima koji će biti sljedeći potezi crno-bijelih.

Ko je Kevarijus Hejs?

Centar visok 206 centimetara završio je koledž Florida i zatim gradio karijeru u Evropi vrlo postepeno. Prvo je igrao za Kantu, zatim za ASVEL, pa Bursu. Stigao je 2022. godine u Žalgiris, a onda je po godinu dana igrao za Pariz i Monako. Prošle sezone je u dresu Monaka bio igrač sa klupe u prosječno je davao 5,6 poena uz 3,9 skokova, 0,9 blokada, 0.7 ukradenihj lopti i 0,5 asistencija po utakmici.

U Partizanu ga za sada na centarskim pozicijama čekaju Tonje Džekiri i Žofri Lovernj, ali nije isključeno da još neki centar stigne do početka takmičarske godine.