Legendarni trener Serđo Skariolo vratiće se u domovinu, gdje će preuzeti Maksima Romu.

Izvor: MN Press

Ko će predvoditi Maksimu Romu sa klupe - jedno je od glavnih pitanja pred debitantsku sezonu novog italijanskog projekta Kako prenosi Korijere delo sport, prvi favorit za mjesto šefa stručnog štaba sada je Serđo Skariolo.

Klub, koji će zauzeti mjesto Breše u Seriji A, dobio je zeleno svjetlo FIP-a i ubrzano radi na formiranju stručnog štaba i igračkog kadra. Iako je u jednom trenutku najveća želja bio Etore Mesina, od te opcije se u međuvremenu odustalo. Zbog toga je pažnja usmjerena ka Skariolu, jednom od najcjenjenijih evropskih trenera. Iskusni stručnjak nedavno je završio saradnju sa Real Madridom, pa je slobodan na tržištu i predstavljao bi veliko ime za ambiciozni projekat u glavnom gradu Italije.

Istovremeno, u Rimu se formira još jedan tim koji će nastupati u elitnom rangu. Roma SPQR uskoro bi trebalo da ozvaniči imenovanje Igora Miličića za glavnog trenera, dok je prvi igrač koji je predstavljen kao pojačanje reprezentativac Italije Niko Menion.

Na taj način oba rimska kluba privode kraju pripreme za novu sezonu, a očekuje se da uskoro budu poznata i preostala kadrovska rješenja, kako na klupi, tako i u igračkom sastavu.