Denver Nagetsi su potpisali Marvina Beglija Trećeg, bivšeg drugog pika na draftu, ali da li je to dovoljno za Jokića?

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Majami je doveo Janisa Adetonukba, Toronto je uspio da vrati Kavaja Lenarda, Pol Džordž je otišao u Boston i to u zamjenu za Džejlena Brauna koji je pojačao Filadelfiju, a šta za to vrijeme rade Denver Nagetsi? Tim Nikole Jokića ponovo dovodi pojačanja koja niko neće.

Tako je prethodne noći za Nagetse potpisao Marvin Begli Treći, nekadašnji drugi pik na NBA draftu. Stigao je kao slobodan igrač iz Dalasa i neće mnogo koštati klub iz Kolorada, ali je pitanje da li je to pojačanje koje je dovoljno Jokiću.

Ko je Marvin Begli?

Radi se o košarkašu koji je briljirao na Djuku i koji je zbog toga izabran kao visoki drugi pik na draftu 2018. godine od strane Sakramenta. Već tada se pričalo da je to ogroman kiks i u godinama koje dolaze ispostavilo se da je tako. Vlade Divac ga je birao prije Luke Dončića ili recimo Treja Janga, dok je Begli ostavio baš prosječan utisak u tri i po sezone u Kingsima prije nego što je trejdovan.

Igrao je još za Detroit, Vašington, Memfis, pa opet Vašington, dok je kraj prethodne sezone bio u Dalasu. Odigrao je 22 utakmice za klub iz Teksasa i prosječno je bilježio 11 poena i 6,8 skokova po susretu.

Mavs Marvin Bagley III 26 PTS (11-14 FG, 3-5 3P), 9 REB, 3 AST, 1 STL, 1 BLK vs. Blazers



I never gave up on him.https://t.co/ZoMGoZfGJ6pic.twitter.com/BaZoN1hsBC — Role Player Performances (@BenchHighlights)March 28, 2026



Očekuje se da ovaj centar bude zamjena Jokiću naredne sezone, kao što je to Jonas Valančijunas bio prethodne. Ipak, nije to ni blizu pojačanje za napad za titulu kakvo očekuje Somborac, a vidjećemo da li će se u Koloradu konačno probuditi i shvatiti da bez ozbiljnog novca nemaju čemu da se nadaju.