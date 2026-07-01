Lebron Džejms mogao bi da postane saigrač Nikole Jokića. Denver ga je navodno zvao i pokazao interesovanje za "kralja".
Nikola Jokić i Lebron Džejms mogli bi zaista da postanu saigrači u Denveru. O tome se pričalo prvi put prije nekoliko mjeseci, a situacija je dodatno "zakuvana" od momenta kada je "kralj" saopštio da neće produžiti ugovor sa Lejkersima i da izlazi na tržište kao slobodan agent.
"Nagetsi su kontaktirali Lebrona i izrazili su interesovanje da ga dovedu", to je informacija koju je prenio lokalni "Denver post" što govori da zaista postoji ozbiljno interesovanje i kontakti između dvije strane.
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Uz to treba dodati i da je novinar Šams Čaranija saopštio da je "Džejms spreman da prihvati minimalni ugovor sa timom koji napada titulu". Dakle, finansije mu nisu u prvom planu. Ima 41 godinu i želi da napadne trofej.
Za njega su interesovanje pokazali još Klivlend, Golden Stejt i Minesota. Ako se pogleda trenutna situacija najrealnije šanse da napadne titulu ima sa Denverom i Jokićem...
Čeka nas dosta uzbuđenja u narednom periodu.