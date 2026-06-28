Ajzea Majk je odbio brojne ponude da ostane u Evroligi i potpisao je ugovor sa Bahčešehirom Aleksandra Đorđevića.

Izvor: MN Press

Ajzea Majk napušta Evroligu i potpisaće ugovor sa Bahčešehirom, gdje će postati prvo pojačanje turskog kluba otkako je na klupu sjeo Aleksandar Đorđević.

Krilni centar iz Kanade nakon sezone u Partizanu odigrao je odličnu godinu u Bajernu, pa se očekivalo da će ostati u klubu ili makar nastaviti karijeru u Evroligi. Ipak, nije odolio ponudi Bahčešehira, koji mu je ponudio dvogodišnji ugovor vrijedan tri miliona dolara. Bajern će, prema navodima medija, inkasirati obeštećenje od 500.000 dolara.

Prema pisanju „Encestanda“, nekadašnji košarkaš Partizana imao je ponude Olimpijakosa, Fenerbahčea, Valensije i Bešiktaša, ali je na kraju odlučio da prihvati ponudu tima koji će se takmičiti u Evrokupu.

Povratak u Evrokup

Vidi opis Evroligaši ga redom tražili, on otišao kod Saleta: Bivši centar Partizana odbio čak i prvaka Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Prošle sezone Majk je u Evroligi prosječno bilježio 9,6 poena, 3,9 skokova i 1,5 asistencija po utakmici, a zaobišle su ga i povrede koje su mu pravile probleme po dolasku u Partizan.

Nakon što je pohađao dva koledža, ostao je bez mjesta na NBA draftu, pa je profesionalnu karijeru započeo u njemačkom Kemnicu. Odatle se vratio u Kanadu, gdje je nastupao za Skarboro, a potom je proveo dvije sezone u Burgu, gdje se afirmisao u Evrokupu. Nakon toga nosio je dresove Partizana i Bajerna.