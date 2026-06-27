Prema najnovijim informacijama koje stižu iz Amerike Nikola Jokić bi mogao da odbije novi ugovor sa Denverom i da odugovlači. Razlog je prilično jasan...

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Nikola Jokić mogao bi da odbije ugovor od 278 miliona dolara. Toliko mu Denver nudi za produžetak saradnje, ali bi sve to moglo da se promijeni naglo. Tako bar kažu najnovije informacije iz Amerike koje kažu da bi Srbin mogao namjerno da odugovlači.

Prema informacijama koje su prenijeli pouzdani američki novinari Makr Stajn i Džejk Fišer Jokić razmatra da namjerno sačeka sa produžetkom saradnje i da sačeka da prođe ljeto. Zašto? Djeluje da je razlog prilično očigledan.

Vidi opis Nikola Jokić odbija ugovor od 278 miliona dolara u Denveru? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Naime, vidjeli smo prethodnih dana neke "bombe" u NBA ligi. Poput prelaska Janisa Adetokumba iz Milvokija u Majami ili dolaska Lamela Bola iz Šarlota u Minesotu. Mnogi konkurenti se pojačavaju i prave jače timove za predstojeću sezonu dok Denver trenutno stagnira.

Djeluje da bi sve to mogla da bude neka vrsta opomene koju Jokić šalje upravi kluba. Traži da pojačaju tim, da naprave promjene. Jedan od superstarova koji je na tržištu je takođe i Džejlen Braun iz Bostona koji je bijesan na Seltikse koji su ga otvoreno nudili u trejdu za Adetokumba i sada kada je to propalo jasno je da mu se ne ostaje u timu.

Ko bi mogao da ide?

Vidi opis Nikola Jokić odbija ugovor od 278 miliona dolara u Denveru? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Već su se pojavile informacije da će Pejton Votson dobiti novi ugovor od preko 30 miliona dolara godišnje. To znači da će neke stvari u timu morati da se mijenjaju i da će biti određenih poteza.

Prema informacijama spomenute dvojice novinara, Denver je navodno više raspoložen da trejduje Kema Džonsona ili Kristijana Brauna, a ne Erona Gordona ili Džamala Mareja. Moraće nešto da urade da ojačaju tim. Druge ekipe su već "zasukle rivale".

(MONDO)