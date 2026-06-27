Najtrofejniji trener Evrope u Pioniru držao predavanje na Košarkaškoj klinici "Dušan Duda Ivković" i zamolio prisutne kolege da aplauzom isprate pokojne Duška Vujoševića i Edina Avdića

Izvor: MN Press

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović održao je u subotu ujutro predavanje na Košarkaškoj klinici "Dušan Duda Ivković" u beogradskom Pioniru, u organizaciji Udruženja košarkaških trenera Srbije.

Prije praktičnog dijela rada s mladim igračima, Obradović je odao počast svom nekadašnjem treneru i saradniku Dušku Vujoševiću, kao i sportskom komentatoru Edinu Avdiću, zamolivši prisutne da ih isprate aplauzom.

"Imam potrebu da to kažem. Prije nekoliko mjeseci napustio nas je čovjek koji je izuzetno uticao na mene – Duško Vujošević. Bio je pomoćni, a kasnije i glavni trener Partizana. Prvi mi je poklonio svoje bilješke sa predavanja profesora Nikolića i seminara i te sveske i danas čuvam. Zamolio bih vas za aplauz. Mnogi mladi ljudi zavoljeli su košarku slušajući Edina Avdića. Imao sam priliku da provedem dosta vremena s njim i njegova ljubav prema ovom sportu bila je ogromna. Molim vas da i njega ispratimo aplauzom", rekao je Obradović.

Košarkaškoj klinici prisustvovali su i selektor Srbije Dušan Alimpijević, kao i proslavljeni italijanski trener Etore Mesina.