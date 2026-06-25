Stigao je kao spasilac, a odlazi vrlo tužan. Ćavi Paskval završio je još jedan period u Barseloni, a trajalo je kraće nego što se očekivalo.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije poraza od Valensije u finalu ACB lige, trener Barselone Ćavi Paskval osvrnuo se na sezonu koja je iza njega, ali i na rastanak sa katalonskim velikanom. Španski stručnjak, koji će od naredne sezone preuzeti Dubai, istakao je da su veliki broj povreda i fizička nadmoć Valensije imali presudan uticaj na ishod finalne serije.

Prema pisanju Andree Kalconi, Paskval je dogovorio prelazak u Dubai, potpisavši trogodišnji ugovor sa klubom iz Emirata.

Nakon što je Barselona u četvrtom meču finala poražena rezultatom 108:84 i ostala bez titule šampiona Španije, Paskval nije krio razočaranje, ali je naglasio da je ekipa uprkos brojnim problemima tokom sezone uspjela da ostane konkurentna. "Nažalost, ne ostavljam iza sebe veliko naslijeđe. Moj boravak ovdje bio je kratak. Ipak, vjerujem da sam još jednom pokazao da ovaj tim može da bude takmičarski nastrojen i da se bori do kraja", rekao je Paskval.

Govoreći o sezoni, španski trener podsjetio je da je ekipu preuzeo u veoma komplikovanom trenutku.

"Sezona je od samog početka bila izuzetno zahtjevna. Kada smo stigli, situacija u domaćem prvenstvu nije bila dobra, ali smo uspjeli da izborimo plasman u Kup kralja, uprkos velikim problemima sa povredama. U Evroligi smo takođe prolazili kroz težak period, igrali plej-in i do samog kraja ostali konkurentni", objasnio je Paskval.

Iako Barselona raspolaže jednim od najvećih budžeta u evropskoj košarci, drugu godinu zaredom završila je ligaški dio ACB prvenstva na petom mjestu.

"Nažalost, sezona je počela loše i završila se još gore. Ipak, moglo je da bude i mnogo gore da nismo uspjeli da stignemo do finala", zaključio je Paskval.

Kako stvari stoje, Paskval odlazi u Dubai, Tomaš Satoranski nije zadovoljan tretmanom, dok Jan Veseli ide u penziju, pa je raspitanje Barselone logičan sljed događaja. "Rad sa Janom Veselim predstavljao je izuzetno zadovoljstvo", rekao je Paskval. "On je, uz Antu Tomića, jedan od centara koji najbolje razumiju igru sa kojima sam imao priliku da sarađujem."

"Dao je apsolutno sve od sebe, igrao je uprkos bolovima. Primao je injekcije u koljeno ne znam ni sam koliko puta. Zaslužuje sve pohvale i želim mu mnogo sreće u onome što ga čeka u nastavku karijere. Bilo mi je zadovoljstvo da radim sa njim", zaključio je Paskval.

(MONDO)