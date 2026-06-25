Reprezentativac Slovenije Luka Dončić pazario je klub sa kojim će naredne sezone, prema svemu sudeći, biti prava senzacija na sceni. Zvučna imena se već nagađaju

Izvor: Allen Berezovsky / Getty images / Profimedia

Poznato je već da je NBA zvijezda Luka Dončić kupio klub u Italiji, riječ je o Rimu, sa kojim ima velike ambicije. Trenutno je poznato i to da će se klub zvati "Roma SPQR", dok se imena igrača koji bi mogli da stignu u tim i dalje samo nagađaju, a među njima su dobro poznata lica sa evroligaške scene.

Krenimo od početka, skraćenica "SPQR" simbolično je dodata i znači "Senatus Populusque Romanus", odnosno "Senat i rimski narod". Kada klub ima ime, naredni korak je izlazak na veliku scenu. Možda Rim nije poznat po košarci, ali ideja je da u ekipu stignu zvučna imena koja bi popločala put do najvećih uspjeha.

Na listi želja nalazi se Niko Menion - Italijan koji je minulu sezonu proveo u Olimpiji Milano. I mada u sezoni 2025/26 nije odigrao onako kako se očekivalo, povrede su ga odvojile od terena, pa je minute upisao na svega 22 meča, na kojima je prosječno bilježio 4,2 poena, što je upola manje nego sezonu ranije, kada je ubacivao 8,5 poena. Uz to je imao i 1,4 uhvaćene lopte i četiri asistencije za 22 minuta na parketu. Prema tome, ukoliko pronađe pravi ritam, Menion bi mogao da bude sjajno rešenje za klub koji je tek u usponu.

Na listi želja nalazi se još jedan Italijan, pa je jasno da će domaći igrači biti okosnica tima. Stefano Tonut, koji je od 2022. godine član Milana, još jedno je zvučno ime Evrolige. Košarkaš koji ima 32 godine nije imao veliku ulogu u minuloj sezoni, pa je jasno da je promjena strukture u Milanu donela i promene u statusu italijanskog reprezentativca. Zbog toga je rastanak gotovo izvjestan, a Rim bi mogao da bude naredni i vrlo pametan korak u Tonutovoj karijeri.

Izvor: MNPress

Spominje se i dolazak Marka Simonovića. Crnogorac, koji igra sjajno u Turk Telekomu, u sezoni za nama prosječno je bilježio 7,6 poena, uz četiri skoka i 1,4 asistencije po meču.

Šta je rekao Luka Dončić?

"Vlasništvo nad klubom u Evropi bilo je nešto o čemu sam dugo maštao. Odrastao sam uz evropsku košarku i upravo me je ona oblikovala kao igrača. Kada mi je Doni Nelson predstavio ovu mogućnost, nisam imao dilemu. Učinio mi se to kao pravi potez i sjajna prilika da doprinesem razvoju košarke", rekao je Dončić za milanski list Gazeta delo Sport i dodao:

"Znam da mnoge zanima koja će imena stići, ali još mnogo toga nije završeno i ne bih da otkrivam detalje unaprijed. Ipak, jedno mogu da poručim navijačima u Rimu - biće veoma zadovoljni onim što spremamo. U svemu što radim želim da pobjeđujem. Tako je bilo oduvijek i tako će biti i u Rimu."

"Drago mi je što NBA razmatra širenje na evropsko tržište. S druge strane, Evroliga je takmičenje koje volim, pratio sam je i igrao u njoj. Evropska navijačka kultura je jedinstvena i nadam se da će dvije strane pronaći zajednički jezik i sarađivati. Evrokup okuplja veoma kvalitetne ekipe. Za klub koji tek počinje, upravo takvi izazovi su ono što želimo."

"Rivalstva su sastavni dio sporta i čine ga posebnim. Trenutno smo potpuno posvećeni izgradnji kluba, a kasnije ćemo razmišljati o rivalima i borbama koje nas čekaju."

Dončić je imao i poruku za navijače: "Želim da svi budete dio ove priče i da zajedno gradimo identitet kluba. Znam koliko volite košarku i koliko strasti unosite u sve. Obećavam da ćemo uraditi sve da stvorimo tim na koji će cio Rim biti ponosan", zaključio je Slovenac.